Gege Neumann habló sobre las internas familiares y contó cómo es Manu Urcera en su rol de padre

“Saben que son temas de los que no hablo porque siempre trato de cuidar a mis sobrinas, pero me pone muy contenta que todo esté en paz. Mi hermana está muy bien hace mucho tiempo por suerte”, aseguró en cuanto al acuerdo con su ex esposo.

De todas formas, se prestó para hablar acerca de la llegada de su sobrino Cruz y destacó: “Manu es un padrazo, la verdad es muy genio. Está cancherísimo desde el día uno. Lo ves ahí con el bebé, muy tranquilo, es un genio".

Por último, habló del vinculo de Indiana con Nicole y admitió: "Siempre estuvo todo bien. Ella es una genia, la tiene clarísima con Cruz también. Las tres están muy pendientes del bebé. Estamos todos muy enamorados”.

El tierno video que Nicole Neumann compartió en sus redes para que escuchen a su hijo: "El sonido más dulce"

En una nueva etapa en su vida tras haberse convertido en mamá, Nicole Neumann comparte algunos de los momentos más tierno que vive con su hijo, Cruz, que la llenan de felicidad.

En un reciente posteo en su cuenta de Instagram, la diosa de las pasarelas colgó un video, donde se escucha a su bebé, que empieza a hacer los primeros intentos por producir sonidos. “El sonido más dulce y placentero que escucharán hoy”, escribió.

Cruz nació hace poco más de mes. El 18 de junio, Nicole dio a luz a su pequeño, fruto de su relación con Manu Urcera, en la clínica Suizo Argentina. "Fue por cesárea, pesó 3 kilos 700 gramos y midió 50 centímetros", contó el piloto al anunciar la noticia.

La llegada del niño trajo paz a la familia. La diosa de las pasarelas llegó a un acuerdo con su ex, Fabián Cubero, con quien estaba enfrentada por el cuidado de sus hijas.

Con ese paso, Nicole empezó a recomponer el vínculo con Indiana, que había elegido vivir con su padre.