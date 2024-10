Georgina Barbarossa volvió a su programa: los motivos de su ausencia y un inesperado anuncio

“Jueves y viernes fui a ver a mi nieta que me dice ‘abu’. Cada vez que me dice ‘abu’ yo viajo”, dijo la conductora visiblemente emocionada al referirse a su primera nieta Julia, por parte de su hijo Juan.

"La amo, esa chica me cambió la vida. Ahora entiendo a todos los abuelos", agregó la animadora, quien fue reemplazada al aire días atrás por Lizy Tagliani y Robertito Funes Ugarte.

Además de esto, Georgina Barbarossa contó que volverá a la ficción después de siete años en 2025: “Estuve grabando una serie que va a salir el año que viene”, informó la conductora, ante la sorpresa total de sus compañeros.

Y agregó respecto a ese proyecto que la tendrá otra vez en el rol de actriz el próximo año: “Volví a la ficción después de siete años que no hacía ficción en la tele. La última vez fue acá, en Telefe, y se llamaba Golpe al corazón. Hacía pareja con Germán Kraus y era la mamá de Sebastián Estevanez”.

Puli Demaría, la mejor amiga de Pampita, pasó un incómodo momento al aire y se cortó la entrevista

Luego de la escandalosa separación de Pampita y Roberto García Moritán y el inicio del romance de la modelo con el polista Martín Pepa, Puli Demaría, la mejor amiga de la modelo, protagonizó un tenso momento al aire.

Fue cuando salió telefónicamente en el ciclo A la Barbarossa, Telefe, y se sintió incómoda ante las consultas sobre el presente sentimental de su amiga.

"Es que no tengo nada para contarles chicos. Igual, me impresiona que analicen tanto una sonrisa", dijo la DJ ante lo que se hablaba en el piso, mientras su amigo Robertito Funes Ugarte la escuchaba atentamente.

"Recién se lo decía a su productora, no me corresponde a mí dar ningún tipo de información de la vida personal de Carolina. Como amiga, la voy a proteger a ocho candados. Yo la veo con la misma sonrisa y bien de siempre. Caro es una mujer híper profesional. Ella, en donde esté, si tiene que ir a trabajar, va a poner la mejor cara. Lamentablemente, no tengo mucho para decir, mi Robertito de mi vida", continuó Puli Demaría sin querer entrar en detalles de la vida de su amiga.

"Chicos, yo tuve la suerte de verla todos estos meses y la veo bien, que es lo único que me importa. Y no podemos decir que la felicidad de una mujer se trate en si está o no con un hombre al lado, por Dios", remarcó.

A lo que Pía Shaw le aclaró: "Lo de la sonrisa, lo dije yo. No es la misma sonrisa que tenía hace dos días en la puerta de Kuarzo cuando le preguntábamos por su separación. Por eso lo remarco. Segundo, obviamente que vos no contás ningún detalle. Eso habla bien de tu amistad. Pero cómo nos mentiste la última vez que hablamos, que te preguntamos si estaba separada, y dijiste: 'no, no pasa nada. Está todo bien con Moritán'”.

Ahí, Puli Demaría no pudo ocultar su incomodidad ante las preguntas por este tema: "No sé cómo explicarles, no me corresponde. Me ponen en un lugar súper incómodo. Yo podría haber quedado como una maleducada y cortarle a la productora de ustedes, pero no es mi manera de ser. No corresponde que yo salga a decir nada que tenga que ver con Carolina. Entiéndanme".

Luego, Noelia Antonelli insistió en si ella conocía a Martín Pepa y la DJ sentenció: "Estuve con mi desfile, que fue el martes, no tuve tiempo de ver los medios. No sé de qué me hablan".