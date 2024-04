Gerardo Romano se sumó a la lista de actores enfrentados a Javier Milei y lo criticó duramente: "Es un sádico"

Embed

"Un presidente que dice 'la concha de tu madre' en medios públicos, que le diga ‘mogólico de mierda’, ¿cómo lo entendés? O que dice por los medios insultos y los repite”, cuestionó visiblemente indignado.

Y si bien dejó en claro que está a favor de la democracia, Romano remarcó que “hay mecanismos de interrupción del poder político, como en México, donde se incorporó una medida que establece el delito constitucional para los candidatos que están incumpliendo medidas”.

Gerardo Romano en A dos Voces - captura.jpg

En tanto, frente a la consulta de los periodistas sobre "¿Por qué llega Milei? (al gobierno)?", Gerardo Romano fue concreto: “Por intoxicación de peronismo”. Según el actor, al expresidente Alberto Fernández “le dieron duro”, y “pagó la fiesta de Olivos y el vacunatorio VIP”.

Por último, el actor de 77 años que hace poco reveló que padece Parkinson, disparó una vez más contra Javier Milei asegurando que muchos artistas no lo quieren porque “Hace sufrir a la gente. Es un sádico, es agresivo, es misógino, es violento”.

Embed

Carlos Belloso pidió que se le haga un juicio político a Javier Milei: "Este Gobierno es inoperante"

El actor Carlos Belloso criticó duramente al presidente Javier Milei y sus medidas en una entrevista que tuvo con el periodista Pablo Winokur en el ciclo Muy lunes, en Radio Con Vos.

“El sector está en una situación muy peligrosa. Yo soy muy crítico de este gobierno, no lo voté y mi deseo profundo es que se vaya mañana mismo. No está en sus cabales, es inoperante, todo lo hace al revés. No hay ningún punto con el que uno pueda coincidir”, expresó el artista.

Y agregó: “Lo que está haciendo es muy peligroso y es una injusticia. No solamente ajusta por los jubilados y las tarifas, pero está atentando contra la soberanía, al hambre del pueblo. No hay que darle ni un minuto más a este gobierno, que es cruel, inhumano, inoperante y fuera de sus cabales”.

carlos belloso y javier milei.jpeg

Inmediatamente, el conductor remarcó que el 56 por ciento de la población había votado al libertario. “Ese 56 por ciento es un porcentaje muy mentiroso porque es de balotaje. Votó el 70 por ciento del padrón, a ese porcentaje hay que ponerle un 56 por ciento que, en definitiva, sería mucho menos. Hubo un inicio de un cuarenta y pico por ciento, y el progreso de estas medidas inhumanas hacen pensar a la gente que este gobierno tiene que irse, entonces es un porcentaje mucho menor”, analizó Belloso.

Después, el actor analizó la posibilidad de sacar al mandatario del poder. "Está el juicio político, está el paro indeterminado de los gremios, están las manifestaciones. Fijate cómo las reprimen, porque no quieren los mecanismos democráticos que tiene el pueblo para quejarse, hacerse escuchar y peticionar a las autoridades. Este gobierno no negocia. Es de confrontación y lamentablemente hay que confrontar”, afirmó.