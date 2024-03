Gianinna Maradona tiene dengue y contó el calvario que padece con un dramático posteo

"Así arrancó esta triste historia...", compartió Gianinna con la imagen del termómetro con la marca de 38.5. Y luego contó detalles de cómo pasó esos primeros días con mucho dolor de cuerpo.

"Arranqué con fiebre el domingo a la noche... Dengue positivo para mí y un equipo de amigas del carajo que me ayudaron a sobrevivir, literal!", comenzó su mensaje la hermana de Dalma.

gianinna maradona dengue.jpg

"La pasé muy mal, fiebre muy alta, dolor de cuerpo mortal, de huesos, de cabeza, ojos, todo junto... Dije: ‘¿Y ahora qué carajo?’. ‘¿Qué hace Benja si yo estoy destroyed?’. Este es mi miedo hace 15 años creo”, remarcó Gianinna Maradona.

Luego, admitió que se va recuperando de a poco: “Ya estoy mejor, puedo abrir los ojos sin que me duelen. Estoy sin fiebre desde ayer, pero brotada a otro nivel que me quiero arrancar la piel... Gracias por sus mensajes! No estoy óptima aún, pero me levanto de la cama sola y eso ya es un montón!".

"Mi ‘consejo’ de hoy es que se rodeen de personas que en situaciones extremas no duden ni un minuto en ponerse tu casa y tu vida al hombro! Plenamente agradecida a mi cuerpo por responder tan rápido, a mis amigas y a mi hijo por el aguante extremo”, finalizó la madre de Benjamín.

gianinna maradona dengue 1.jpg

Gianinna Maradona habló sobre cómo vive su hermana Jana y reveló si existe un conflicto por la herencia

Gianinna Maradona se refirió a cómo es el presente de su hermana Jana Maradona en medio de algunos trascendidos de conflicto por la herencia de su papá, Diego Maradona.

En diálogo con el ciclo DDM, América Tv, la hija del astro desmintió rotundamente que continúe el conflicto por la herencia de su padre y aclaró que Jana vive en Uruguay. Esto se da en medio de algunos rumores de una supuesta desventaja patrimonial entre los hermanos.

“Se habla todo el tiempo de la desventaja, de los hijos y no sé qué... Yo fui la hija de mi papá toda la vida y lo voy a seguir siendo. Y por suerte ya se acomodaron todos los papeles, se acomodó la plata, lo que había que compensar y lo que sea. Está todo perfecto”, remarcó Gianinna Maradona.

Y agregó picante: “Jana tiene su casa y tiene todas sus cosas perfectas. De hecho, vive en Uruguay hoy en día. Así que es absurdo hablar y que se hagan títulos y cosas, siempre perjudicando a dos personas, a Dalma y a mí, y también en la bolsa la meten a mi mamá”.

Desde la muerte del Diez, ocurrida el 25 de noviembre 2020 a los 60 años, mucho se habló de la herencia que dejó el astro del fútbol.

Cabe recordar que Claudia Villafañe ganó la demanda que le había iniciado Diego Maradona en Estados Unidos por la compra de departamentos, que el ex futbolista sostenía que se adquirieron con dinero que se quedó de forma fraudulenta.