Goldi volvió a ganar otra prueba y obtuvo un importantísimo beneficio en Survivor Expedición Robinson

Goldi pasó primero y optó por la caja de sorpresas. Adentro se encontraba el tan anhelado ídolo de inmunidad que da protección al jugador que lo tenga en el Concejo Tribal.

Acto seguido, Marley le comentó que sus compañeros no se iban a enterar de lo que había en la caja de sorpresas y que estaba en su creativdad decir qué había adentro.

Cabe recordar que Goldi es uno de los participantes más señalados por sus compañeros para irse de la isla.

"Pensé que se iban a enojar conmigo mis compañeros por no elegir el kilo de arroz. Francisco dijo que lo iba a elegir, iba a elegir algo para compartir", contó Goldi en su entrevista individual.

Survivor Expedición Robinson: una de las participantes más conflictivas tuvo que abandonar el reality

Este jueves, en Survivor Expedición Robinson (Telefe), una de las participantes más polémicas del reality tuvo que abandonar el certamen tras pasar por el Concejo Tribal.

Luego de la unificación del campamento Norte y Sur, Inés Lucero recibió en este Concejo Tribal 12 votos. Todos sus compañeros votaron en contra de la fueguina, menos ella que fue por Juan Pablo Goldi.

Cuando el conductor Marley reveló el resultado, Inés expresó: “Estoy contenta, sé que es un juego. No me shockea. Sé que podía ganar o perder, pero que siempre le iba a meter onda”.

Antes de irse y convertise en la segunda miembro del jurado, Inés les dijo a sus compañeros: “Estuvo bueno conocerlos y la experiencia fue muy flashera”.

“Fue difícil la unificación porque les di información a los del Sur y al mismo tiempo no quería que los del Norte dejaran de tener cariño por mí. Adopté un poco a Mauro y tuve como una alianza, pero al igual que Julieta no me lo devolvió de la misma manera”, reflexionó la última eliminada en su entrevista individual.