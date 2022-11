Gran Hermano 2022: Daniela quebró en llanto al recordar su dura historia familiar

Embed

Aunque él se encargó siempre que cubrir los gastos de la familia, no estaba tan presente como ella esperaba. "Nunca nos faltó el palto de comida gracias a mi viejo, pero me faltó el poder compartir, no sé, un juego o ir a la plaza con él", sostuvo.

"Mi mamá compró un terreno y empezamos a construir una casilla. Hicimos el techo, las paredes, todo nosotros. Yo no quería que vayan mis amigas a mi casa porque me daba vergüenza. Me sentía mal. Hacíamos pis en un balde, ¿entendés?", añadió.

Daniela, sumamente consternada, expresó que todo lo que vivió la ayudó a ser una mejor persona. "Y estoy orgullosa de todo lo que hice sola", concluyó.

daniela gran hermano.jpg

Gran Hermano 2022: la mamá de La Tora opinó del enfrentamiento de su hija con Alfa

Tras la salida de Juan Reverdito de Gran Hermano 2022, Lucila Villar se convirtió en la más odiada del reality. Las redes se llenaron de mensajes cuestionando algunas actitudes de la jugadora.

Minutos después de la eliminación de su amigo, La Tora tuvo un fuerte cruce con Alfa, que logró superar la placa de nominación, pese a la haber protagonizado una situación inapropiada con Coti, diciéndole palabras subidas de tono.

"Lo que pasó no fue una broma", le dijo Lucila al más veterano de GH. "Ya hablé con Coti y dije que no es una broma", le respondió Walter. "Hijo de re mil p...", exclamó La Tora, mientras caminaba por el pasillo rumbo al cuarto de las chicas.

Este miércoles, en una nota con LAM (América TV), la mamá de La Tora, Gladys, opinó del enfrentamiento de su hija con Alfa. "Si tiene que pedir perdón por algo, si se equivocó, lo va a hacer", aseguró.

Además, la mujer indicó que Lucila es "auténtica" y aún tiene mucho por mostrar. "La van a amar cuando la conozcan. Yo la amo y le voy a hacer siempre el aguante", añadió.

Por último, Gladys señaló que la notó un poco triste en la casa, pero siente que ya está recuperándose de la partida de Juan. "La veo mejor anímicamente", concluyó.