Gran Hermano 2022: Estos son los cinco nuevos nominados de la semana

Daniela, cada vez más cerca de Thiago, hizo la nominación espontanea, y decidió votar a Nacho para otorgarle tres votos, y dos a María Laura.

Thiago, el líder de la semana, nominó en primer lugar a María Laura porque es "con quien menos tiene afinidad", y otro punto fue para Juiana. "Hay cosas que no me gustan de ella", dijo.

Alfa, uno de los personajes más polémicos en la casa, decidió darle sus dos primeros votos a Juliana, "porque me entere de un montón de cosas", y en segundo lugar votó a Nacho, ya que después de lo que pasó con Romina, él intentó "meter púa y generar confusión, y no me gustó esa actitud".

Romina le dio dos votos a Juliana, "no hace falta jugar sucio", aseguró; y en segundo lugar a Agustín.

Una noche con sorpresas en las nominaciones

Le siguíó Juliana, y "por afinidad, por descarte", votó en primer lugar a Nacho y en segundo a Walter. Maxi, por su parte, votó a Alfa "por estrategia", y en segundo lugar a Agustín.

Cata, que hasta el momento cosechaba unos cuantos votos, le dio sus dos primeros votos a Coti "por cuestiones de convivencia" y el segundo a Juliana "por falta de códigos".

Julieta decidió darle dos cotos a Juliana "porque tiene una doble personalidad, y queda bien con todos, pero en varias situaciones se delató". El segundo voto se lo dio a Cata, "por afinidad".

El siguiente en entrar fue Marcos: votó a Nacho y a María Laura. El salteño aseguró no tener cosas en común con ambos participantes.

Cuando Agustín fue al confesionario, decidió darle sus votos a Romina y a Julieta, "para tratar de cazar a estas dos personas y movilizar la placa a mi favor".

Los sancionados entraron al confesionario y se definió la placa

Coti entró al confesionario, y a la hora de dar sus votos se enteró que debido a una situación detectada la semana pasada, fue sancionada, por lo cual solo pudo nominar a un compañero o compañera con dos votos. Decidió darle sus votos s Agustín por ser "uno de los grandes obstáculos que quedan para que el camino a la final sea un poquito más libre"

Otro de los sancionados por incumplir el reglamento fue Alexis, más conocido como "Conejo". Luego de que Gran Hermano le informe la sanción, decidió votar a Romina.

Así, se definió la placa de nominados: Juliana recibió nueve votos, Nacho ocho, María Laura siete, y Romina y Agustín cuatro cada uno, convirtiéndose en los cinco nominados de la noche.