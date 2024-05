Gran Hermano 2023: quién se va este domingo según la contundente encuesta de Gastón Trezeguet

Martín y Virginia son los únicos que se salvaron de esta ronda y el domingo conocerán qué compañero no los seguirá en la carrera hacia la gran final.

Gastón Trezeguet, exparticipante, panelista y productor del programa, publica una encuesta en su cuenta de Twitter donde los seguidores pudieron votar por su favorito para que permanezca en el juego.

Y según los primeros resultados, los seguidores del ciclo de Telefe quieren que sea Florencia la próxima eliminada. Fue ella la que acumuló hasta el momento un 55,3% de los votos negativos seguida por Nicolás, que obtuvo 30,4%.

Mientras tanto, el fanfom de Furia sigue haciendo presión para bajar el porcentaje de su idola que por el momento, recibió un 11,2% de votos negativos. Darío y Emma tienen un porcentaje insignificante hasta el momento.

Gran Hermano

El picante video que Mauro hizo para sus compañeros donde le hablaba a Furia y que Gran Hermano no emitió

Tras la emisión de Gran Hermano 2023 (Telefe) en la que Santiago del Moro le mostró a los 8 participantes que quedan en la casa los saludos de sus excompañeros con simpáticos, pero también picantes mensajes para los jugadores, Mauro Dalessio hizo un contundente descargo al ver que la producción no emitió el video en el que, de alguna manera, hablaba a Furia.

“Vi que pasaron mi saludo a lo último, pero fue el general. Hice uno personalizado para un par de jugadores y no lo pasaron. Es así, qué va a ser”, dijo Mauro en el video que compartió por unos minutos en sus Instagram Stories y luego borró.

“Era un mensaje para Bauti, para Flor, que le decía que la quiero mucho, para Darío que lo banco un montón”, sumó el joven musculoso que mantuvo una polémica relación sentimental con Juliana Scaglione que terminó de la peor manera.

En tanto, sobre el final de su descargo agregó una contundente aclaración indirectamente destinada a Furia. “Y decía que no me esperen afuera, que yo no estoy esperando a nadie, que estoy soltero. Pero no lo pasaron”, concluyó cien por ciento picante.