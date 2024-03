Gran Hermano: Furia encontró a Emma tocando a Mauro y estalló una guerra inesperada

Embed

En un momento, Emma le empieza a hacer masajes a Mauro en los hombros. Furia observa esa situación y no se queda callada. "¿Qué hacés tocando a mi chico?", exclamó y él le contestó: "Pasa que le dolía el brazo".

Lo más llamativo ocurrió horas más tarde. Emma no ocultó su malestar con Mauro: "Es un mal educado. ¡No me lo banco! Ojalá que se vaya. No lo soporto más... es un pelotud... bárbaro".



Furia, tajante, le respondió: "A veces, vos sos pelotud... también. Lo siento mucho que te llevas mal con él. Todo porque no gusta de vos". "¿Sos totna vos o te hacés?", remató Emma, sacado.

Gran Hermano: Furia y Mauro intimaron en la ducha y Rosina lanzó un comentario desubicado

Parece que la relación de Mauro D' Alessio y Juliana Scaglione, famosa como Furia, avanza firme en Gran Hermano. A los pocos días de su ingreso, el muchacho logró conquistar a la preparadora física.

En la última gala del reality mostraron imágenes de un encuentro muy hot que tuvieron en la ducha, uno de los pocos lugares donde pueden tener intimidad en la casa.

Los chicos estuvieron un largo tiempo ocupando el baño. Obviamente, todos se enteraron del momento íntimo de Furia y Mauro ya que habían algunos que estaban esperando para poder entrar y hacer sus necesidades.

El Chino se acercó con intenciones de ingresar y Paloma le advirtió: "Yo que vos tocaría la puerta". Al rato, Furia y Mauro salieron del baño. En ese instante, Rosina Beltrán lanzó un comentario picante: "Buena ducha se dieron, eh".

Por esa frase, la uruguaya fue duramente cuestionada en las redes sociales. La morocha siempre está pendiente de los encuentros entre ellos. De hecho, la primera vez que estuvieron juntos, ella estaba espiando desde la puerta junto a Zoe.