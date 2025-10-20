La llamativa actitud de Benjamín Vicuña a un posteo de una actriz que causó revuelo

Se trata de un feed con una serie de imágenes que compartió la actriz de sus días en Madrid disfrutando del paseo por distintos lugares de la ciudad y comidas junto a su novio, el actor Luciano Castro.

Benjamín está en pareja hace tiempo con Anita Espasandín mientras que Siciliani está de novia con Luciano Castro, que venía de separarse de Flor Vigna.

Vicuña y Siciliani comparten elenco en la exitosa comedia argentina que conquistó la plataforma de streaming y en las redes se comentó mucho la inesperada acción virtual del chileno buena onda con su compañera, con quien comparte escenas de alto voltaje en la ficción.

benjamin vicuña like foto griselda siciliani

Griselda Siciliani confesó qué famoso actor argentino le gustaba de chica y besaba su póster

Durante su visita al programa Otro Día Perdido (El Trece), Mario Pergolini le consultó a Griselda Siciliani si de pequeña era fanática de Pablo Rago y ahí la actriz dio sorpresivos detalles.

"Siento que Pablo me odia (se ríe). Yo era fanática de Clave de Sol como todos los de mi generación, entonces hay algo ahí. Yo tenía nueve años y era imposible no verlo. Y claro, me gustaba Pablo Rago. A los 9 años era Clave de sol, yo lo adoraba. Pablo tenía 14 0 16, para mí era un señor", comenzó diciendo la actriz.

Griselda Siciliani comentó un encuentro de su infancia con el galán que recuerda con mucho afecto: "Una vez lo vi en un partido de fútbol a beneficio porque mis papás son docentes y hacían el equipo de los actores a beneficio de algunas escuelas donde trabajaba de maestro".

"Fuimos a ver el partido porque mi papá daba clases en una de las escuelas organizadoras. Había un montón de actores conocidos y estaba Pablo Rago. Estaba Adrián(Suar) también”, continuó.

Griselda Siciliani reconoció que aún hoy la "pone muy nerviosa verlo a él", a lo que Pergolini comentó con humor: "Qué pena que no sabíamos esto, era para traerlo a Pablo Rago".

La actriz comentó que le pidió a su actual pareja, Luciano Castro, si podría interceder para cumplir su sueño de conocerlo ya que ambos trabajan en la serie de Netflix, El tiempo puede esperar, y cuál fue su respuesta.

“Luciano está haciendo una serie donde está Pablo y yo le dije: ‘Por favor, presentámelo’. Y me dijo: 'sí, te prometo que te lo voy a presentar'. Tenía un póster y lo besaba, era una de una revista", cerró la invitada a pura risa recordando aquel "amor" por Pablo Rago.