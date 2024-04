Gustavo Dichi presenta su libro de autosanación del cáncer con varios famosos

-¿Cómo fue tu formación académica?

Como Bachiller Contable, inicié la Licenciatura en Relaciones del Trabajo de la U.B.A. y aún con las mejores calificaciones dejé en el tercer año, ya que al trabajar en el área de Recursos Humanos de diferentes empresas, decidí abandonar esa actividad por no estar acorde con mis expectativas.

-¿Cuándo descubriste tu vocación?

Luego de 15 años de búsqueda, encontré mi vocación como profesor de geografía y ciencias sociales, y ahora por ser docente, puedo explicar, dar charlas y conferencias de autoayuda espiritual que es mi pasión, al punto de darle un giro completo a mi vida, con intensión de tocar las almas del mundo y poder contribuir con la ayuda necesaria para estimular la autosanación, la elevación espiritual y el servicio a Dios y difundir que todas las cuestiones de la vida las podemos sanar elevando nuestro ser a un nivel más elevado de conciencia.

-¿Cuándo te enteraste de tu enfermedad?

Jamás tuve problemas de salud, y cuando llegó la pandemia me detectaron un tumor cancerígeno maligno de 9 centímetros. en un riñón y así es como me enteré del cáncer primario, el cual luego de ser removido por cirugía, al año y medio, el mismo regresó como un secundarismo recidiva en una metástasis en los pulmones y glándulas suprarrenales.

-¿Qué sentiste en ese momento cuando te dijeron que era incurable?

Al iniciar la quimiterapia, pregunté cuánto tiempo duraría el tratamiento, fue cuando me dijeron que "el cáncer no tiene cura" que el tratamiento aplicado tiene la finalidad de frenar el crecimiento de la metástasis y evitar su propagación, entonces no hubo manera que pudiera concebir semejante destino para mi tan saludable vida pasada, no acepté ni por un segundo que esa fuera mi vida, y movería cielo y tierra hasta salir de esa situación, me sentí tan perdido, tan conmocionado, al pensar que se me venía el mundo abajo y me lo tomé como un desafío, quizá uno de los más difíciles de enfrentar, pero ya estaba en el ruedo y no pensaba claudicar por ello.

-¿Cuál fue el quiebre que te llevó al camino de lo que llamás autosanación?

Cuando el oncólogo, respondió que los casos de remisión son solo una minoría. Allí vi una puerta, comencé a pensar que si el origen del cáncer no es orgánico, es una cuestión psicosomática, emocional, su origen estaba en los pensamientos, en las creencias o en el alma e inicié un recorrido en búsqueda de sanación por las diferentes creencias, hasta encontrar lo que llamaban "cirugías espirituales" y el término llamado "Kardecismo", fue que pude "hacer el quiebre" con lecturas, estudios, reuniones, sesiones, así el conocimiento provenía directamente desde el mundo espiritual y al comprender el sentido de la vida y de todos los grados de elevación espiritual, la enfermedad pasó a un segundo plano, porque consideré que al sanar el alma, ello afectaría las circunstancias, el entorno y como una consecuencia más, también con la salud. Al alinear los pensamientos y la vida al plan perfecto de Dios, encontré herramientas y procedimientos a realizar, que se manifestaron en los resultados médicos, en mi nuevo estado anímico y comprobé que la autosanación por la fe, es una realidad y por ello mi vida combió por completo y concluí que algo tan maravilloso debía difundirlo y colaborar con el mensaje que me fue otorgado por la voluntad de Dios.

-¿Consideras que tu testimonio puede servir de ayuda para pacientes?

Exáctamente, por esas manifestaciones, volqué toda mi experiencia en un libro, totalmente autorreferencial, con mi trayecto por lo vivido e impulsado por los seres de luz y por Dios a que lo difunda, para dar "alivio" a todas las familias de los pacientes que sufren por su ser amado y motivar a los pacientes que con su tratamiento oncológico o del tipo que fuera y añadiendo el trabajo espiritual, con disciplina, dedicación, lecturas, meditaciones, oraciones y con todas las heramientas que nos brindan desde el mundo espirtual, tenemos la certeza que la autosanación por la fe justamente entre la medicina y la espiritualidad es posible y además sanamos todas las vicisitudes de nuestra vida, por ello sirve de autoayuda espiritual.

4c06ab79-58ca-4b6a-ace7-56689184842a.jpg

-¿Qué camino elegiste para ayudar a quienes están atravesando por ese difícil momento?

Además de escribir un libro que pueda ser el primero de una serie de autoayuda a continuar con otros temas espirituales, abrí diferentes medios acorde a las nuevas tendencias, como una cuenta verificada de Instagram, un canal de Youtube, una página web y un correo electrónico, para actualizar en primera persona mis conocimientos y experiencias, estar en contacto con la gente y poder ayudar a quienes requieran de mis sugerencias, también saldrá la versión digital en e-book para poder llegar a las personas de todo Latinoamérica y España, estoy dispuesto a dedicar lo que me reste de vida en este plano físico a difundir el plan de Dios, ayudar a todas las personas en todo lo que pueda asistir en lo espiritual y ayudar a la elevación de las conciencias que sientan ese llamado en su interior y mi granito de arena tendrá un sentido en este efímero momento que llamamos vida.

-Tu libro “Un Relámpago en la Eternidad” ¿describe todo lo que anteriormente mencionaste?

Así es, y además lo ilustra ya que sin saberlo fui sacando fotos de cada una de mis sesiones de quimioterapia y de distintos momentos del trayecto, sin saber que cada una de esas imágenes entre otras fueron quedando guardadas y al escribir el libro les fui encontrando su sentido de ser y de ilustrar todo el tránsito desde la desesperación hasta la alegría total, siendo que está basado únicamente en todo lo vivenciado, en todo lo aprendido y todo lo logrado durante el año 2023 que fue cuando me ocurrió la cirugía de columna, la muerte de mi madre y el acercamiento al conocimiento del mundo espiritual.

-¿En dónde se puede adquirir y que editorial te lo publicó?

Por ahora a través de la web: www.gustavodichi.com tanto para formato físico como digital en e-book en pocos días ya saldrá publicado por la editorial en muchas librerías digitales nacionales y principalmente internacionales para todo el mercado latinoamericano, como Amazón, Google book y otras. La editorial que lo publicó es Autores de Argentina.

-¿Vas a estar en la Feria del Libro?

Allí será el lanzamiento oficial del libro entre el 25 de abril y el 13 de mayo del presente año y habrá un día a designar por la editorial que estaré en su stand para firmar ejemplares.

-¿Qué consejo le das a quienes estén en tratamiento?

Cerciorarse que el tratamiento recibido sea el óptimo y siga el mismo al pie de la letra, pero que el tiempo restante lo dedique a la elevación espiritual, las respuestas están dentro de sí, y se puede aferrar a su creencia ferviéntemente, pero que no deje su conexión con su deidad preferida ya que todos somos almas con cuerpo, y si aún necesita una guía, una serie de herramientas para llevar a la práctica del diario vivir, puede visitar un centro espiritual, o pueda recibir de algún familiar, un ejemplar de “Un Relámpago en la Eternidad” con la certeza que cuando termine su lectura ya su vida no será la misma, porque tuvo que llevar su pensamiento quizá hasta donde nunca lo elevó y aún sin hacer nada, sus pensamientos habrán cambiado y ya nada será igual.

-¿Qué estás haciendo en este momento?

Trabajando en la Secretaría de Asuntos Docentes de Tres de Febrero, subiendo contenido de elevación espiritual a Instagram en mi cuenta verifcada @gustavodichi, grabando videos de autoayuda espiritual para los suscriptores de https://www.youtube.com/@gustavodichi, respondiendo a las personas en mi correo [email protected] y preparándome para futuras charlas o conferencias que ameriten mi testimonio. Es muy gratificante poder ayudar por la gracia de Dios al mostrarnos el camino a seguir y que la gente lo reconozca tanto, es una bendición que agradezco mucho.

-¿Cuál es tu mayor sueño?

Ayudar a la mayor cantidad de personas en su elevación espiritual, contribuir a que la humanidad despierte conciencia y deje de considerar las cuestiones materiales como las más importantes, sino que la verdadera felicidad está en ayudar al necesitado, siguiendo la luz del conocimiento, la justicia en todos nuestros actos y la caridad desinteresada. Que se proceda siempre con mucho amor, luz, justicia y caridad.