Impactante testimonio de Virginia Da Cunha tras el rescate de Lowrdez Fernández de Bandana

El testimonio de Virginia deja en evidencia la gravedad de lo ocurrido y el alivio que sintieron tanto ella como el resto del entorno de Bandana tras el rescate de Lowrdez, quien continúa recibiendo atención médica y contención de sus amigas más cercanas.

Lowrdez Fernández reapareció en redes sociales para contar cómo se encuentra actualmente y relatar los hechos vividos junto a su pareja, Leandro García Gómez.

En su extenso posteo, la artista también apuntó directamente contra Lissa Vera, su amiga y compañera en Bandana, cuestionando algunas actitudes y decisiones tomadas desde que se presentó la denuncia por su desaparición hasta el momento en que fue rescatada por la Policía.

A continuación, el comunicado completo compartido por Lowrdez en su cuenta oficial:

“Debido a tantos dichos y tantas cuestiones confusas, me gustaría aclarar y calmar algunas cosas.

Primero, agradecer enormemente la cantidad de mensajes y la inmensa ola de cariño hacia mí. A veces no sé si me lo merezco, pero me emociona mucho hoy, después de varios días, leer tantos mensajes que, de a poco, iré respondiendo. Es muy difícil, muy doloroso y muy complicado poder explicar todo lo sucedido, pero soy una persona pública y sé que debo algunas aclaraciones.

Todos saben que muchas veces traté de remontar una relación por amor, pero a veces no se puede, por más que uno intente una y otra vez. Lograr revincularse desde lo lindo que vivimos fue nuestro objetivo, ya que somos dos buenas personas, pero la suma de muchos sucesos dolorosos me llevó a tomar decisiones drásticas. Nadie nos enseña a amar.

Puedo entender y comprender a la familia, amigas/os y compañeras/os por todo lo que sucedió, pero algunas cuestiones y hechos están fuera de contexto: desde una compañera que hace tres años no sabe de mí y, al contrario, tiene el descaro de llorar en cámara cuando en ningún momento me ha llamado para saber si estoy bien, dónde estoy o con quién; hasta supuestas amigas que saben cosas mías que no son reales.

Lo que sí puedo decirles es que sigo con una faringitis terrible, que es real, que estoy contenida y acompañada por mis amigas de toda la vida. Y estoy tratando de entender que algunas cosas debo procesar y acomodar.

Mi único objetivo es cumplir con la vuelta de Bandana, que me tiene muy entusiasmada, y quiero curar mi garganta para poder hacer lo que mejor sé hacer y lo que más amo: cantar.”

El mensaje generó una fuerte repercusión entre los seguidores de la banda, ya que marca la primera vez que Lowrdez se pronuncia públicamente tras su dramático rescate, dejando entrever la complejidad del momento personal que atraviesa y su deseo de enfocarse en la música.