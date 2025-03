¿Indirecta para Coti Sorokin? Candelaria Tinelli desató un fuerte rumor con una llamativa frase

No es la primera vez que Candelaria comparte un enigmático mensaje. Días atrás, la tatuada había subido una selfie y había escrito: “No dejen de ser ustedes por nadie en el mundo”.

Cabe recordar que el 24 de febrero del año pasado Candelaria y Coti dieron el sí en una espectacular ceremonia en una finca en Exaltación de la Cruz. La ahora expareja había comenzado su relación en 2019 y en el medio de su noviazgo ya habían tenido una primera crisis.

candeleria tinelli_historia.jpg

La fuerte confesión de Candelaria Tinelli tras confirmar su separación de Coti Sorokin: "Dejé..."

En DDM (América TV), Cande Tinelli confirmó este miércoles su crisis con Coti Sorokin. El martes por la noche, el conductor Ángel de Brito había revelado que la pareja -que lleva menos de un año casada- se separó.

En el magazine, el diseñador Fabián Paz le mostró su teléfono a Marina Calabró y le leyó los mensajes que le envió la hija de Marcelo Tinelli. "Hablo todos los días con ella, pero nunca no hablo de sus cosas tan personales, si ella me quiere contar que me cuente y en este caso me contó", comenzó diciendo Paz.

"Me puso: 'No, nada raro. Estamos distanciados, veníamos muy mal y estamos viendo cómo seguir'", leyó el diseñador de modas del chat con Cande.

"Yo le pregunto: '¿vos estás bien?'. Me pone: 'Sí, poniéndole onda. Reencontrándome, dejé todo por él y me olvidé de mí, ja'", continuó Fabián.

Y siguió: "Y hay una parte más: 'Pero nada es suficiente a veces'".