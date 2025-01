Jenifer Lauría confesó si pasó algo con Renato Rossini fuera de la casa de Gran Hermano

La ex de Ricardo Centurión admitió que recibe constantemente invitaciones de hombres de a través de Instagram pero que aún "no tuvo tiempo" de aceptar ninguna.

En ese contexto, el panelista y ex GH Gastón Trezeguet quiso saber si había pasado algo puntual con Renato, y allí ella admitió cuál es el vínculo que los une.

"Él es mi amigo. Lo tengo en Whatsapp, es mi amigo en Instagram... me da ternura pero como amigo, nada más", afirmó Jenifer.

Y remarcó sobre su ex compañero de reality: "Es divino, da ternura y todo pero no es mi tipo, nada que ver".

Además, dejó picando que algún futbolista intentó seducirla: "Por teléfono no pero hubo algunos mensajes... me escriben buena onda, dejemos ahí".

La Tora contó qué pasa con Renato Rossini y por qué festejaron juntos Navidad

Renato Rossini, quien quedó eliminado con un porcentaje récord en Gran Hermano 2024, sorprendió a todos al pasar la Navidad junto a la familia de la Tora Lucila Villar.

Lo cierto es que en una charla con el ciclo LAM, América Tv, la ex GH comentó cómo se dio esa idea y qué vínculo la une con el modelo peruano.

"Es un crack, súper educado, es un amor. Me puso contenta que mi familia se haya prendido", dijo la Tora sobre la Navidad que pasó con Renato.

Y contó cómo se le ocurrió invitarlo a pasar noche buena: "No nos conocíamos de antes, lo conocí en Gran Hermano. Vieron el stream y cuando me contó que pasaba la Navidad solo que su manager se volvía no lo dudé, venite. Eso somos los argentinos".

"Amistad, yo aprendí que no miro con ningún otro hijo a cualquiera que trabaje en Telefe, no hay chances, por la experiencia que pasé", dejó en claro la Tora sobre su vínculo con Renato.

Y sobre sus trabajos y ex novio Nacho Castañares comentó: "No laburamos más juntos, sólo en La noche de los ex. Fue una decisión mía, ya tomada y hablada hace rato para crecimiento personal".