Jorge Rial y un impensado mea culpa sobre sus actitudes más polémicas

Ante el comentario de un seguidor, que le aseguro que el periodista estaba en "su mejor versión", Jorge aseguró: "Estoy en un muy buen momento, encontré el equilibrio y la paz y estoy bien, tranquilo".

Mucho más profundo, el periodista explicó qué cambios ha notado en sí mismo: “Me amigué conmigo… En un momento no me llevé bien, por eso pasó todo lo qué pasó”, aseguró.

“Pero bueno, me metí para adentro, reflexioné, miré las cagadas que me mandé y los errores que cometí y estoy tratando de saldarlo, de a poquito. Como debe ser”, cerró.

Loly Antoniale y Jorge Rial: a siete años de la separación se conocieron los verdaderos motivos de la ruptura

La relación de Loly Antoniale y Jorge Rial parecía ser de un cuento de hadas: viajes por el mundo y mucho amor, incluso se hablaba de compromiso y boda. Pero, un día se terminó y ellos no volvieron a hablar del tema.

Tras la ruptura, la modelo se fue a vivir a Miami y se alejó de todo lo mediático. Jorge siguió trabajando en el país e incluso rehízo su vida al lado de Agustina Kämpfer.

Siete años después de esa ruptura, un amigo de Loly volvió a instalar el escándalo al revelar cuál fue el verdadero motivo del rompimiento.

Marcelito XT negó que la morocha le haya sido infiel al ex conductor de Intrusos América. “No. Al revés. Le encontró mensajes de Marianela Mirra. Volvieron y después encontró cosas de nuevo. Ahí agarró sus cosas y se fue”, contó en Socios del Espectáculo, El Trece.

El empresario dijo que no ve que exista la chance de que ellos vuelva a ser pareja, ya que le consta que el periodista “la censuró” tras la ruptura. “No, con el daño que le hizo no creo que pueda estar enamorada todavía. La borró del medio, de la publicidad y de los desfiles. Yo lo viví. Ella se fue de Buenos Aires a Córdoba, me lo contó”, indicó.