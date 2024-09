Juan Otero volvió a referirse a Casados con hijos tras su lapidaria opinión: "Prefiero..."

Luego, Juan reveló los consejos que le dio su mamá, la conductora del reality. "Se puso muy contenta porque sabe que es lo que yo vengo esperando hace un montón tiempo y es lo que me gusta hacer. Y al mismo tiempo, siempre desde el lado del amor, me dio los consejos de que me cuide, que no sea boludo, que no diga cosas al pedo, que sea humilde y que escuche las críticas porque son importantes", contó.

Sobre su cómo será su recorrido dentro del programa, admitió: "No sé si me veo en la final, pero me veo llegando lejos. Miedo, chicos. La amo a Nacha (Guevara), pero estoy caga... con lo que me vaya a decir".

Por otro lado, ante el revuelo que generaron sus declaraciones sobre Casados con Hijos (Telefe), Juan explicó qué es lo que siente que le pasa con la sitcom: "Cuando la vi en el teatro nunca me reí tanto en mi vida. Fue increíble. A mí me pasa que con las series que son cada capítulo una nueva historia me aburren".

También detalló qué fue lo que dijo su mamá por sus dichos sobre la serie: "Me dijo: 'no seas boludo, te van a matar'. Sí, le dije: 'me van a matar, pero prefiero ser sincero'".

La impactante confesión de Juan Otero sobre Casados con hijos, la ficción que hizo Flor Peña

Está claro que a lo largo de su carrera Florencia Peña hizo muchísimos éxitos y uno de ellos, sin duda, es Casados con hijos, la sitcom que encabezó en Telefe sólo durante dos temporadas pero que sigue en la memoria del público. Pero tal parece que para Juan Otero, hijo de la actriz, no es tan así.

De visita en Noche al Dente (América TV) junto a Brenda Di Aloy, con motivo del inminente debut del Cantando 2024 donde Peña se hará cargo de la conducción y él se animará a participar mostrando sus dotes vocales, el joven influencer no tuvo empacho alguno en dar su auténtica opinión sobre la sitcom en la que su mamá le dio vida a la inolvidable Moni Argento.

“Juan, ¿harías la remake de Casados con Hijos interpretando a Coqui?”, fue la inocente consulta de Fer Dente durante el clásico ping pong de preguntas y respuestas del programa. Pero la sinceridad del joven dejó a todos sorprendidos, al disparar un contundente "No".

Así, ante semejante y rotunda negativa, Dente intentó ahondar en la respuesta. Fue así que repreguntó “¿Es verdad que nunca viste Casados con Hijos?”. Y una vez más las declaraciones del hijo de Flor Peña no dejaron de sorprender: "Es verdad", frente a lo cual el conductor solo atinó a comentar atónito: “En casa de herrero, cuchillo de palo”.

“Real, la verdad es que me re aburro mirándolo, pero porque es más para viejos”, disparó en medio de su sincericidio el hijo de la actriz, lo que generó que Brenda reaccionase instintivamente: “No, no podés decir eso, es un programón”. Fue en ese momento cuando Dente deslizó a modo de broma, pero en señal de desaprobación de las palabras del joven: “Gracias, Juan Otero, un placer haberte recibido en el programa”.

En tanto, tras este insólito momento, el hijo de Flor Peña si bien admitió no reconocerse como un fanático más de aquel emblemático programa de Telefe, confió que por supuesto acompañó a su madre en el estreno teatral de Casados con hijos el año pasado. “Lo fui a ver al teatro y ahí me cagué de la risa, me morí”, concluyó.