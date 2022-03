Julieta Cayetina contó el grave problema que atraviesa con el embarazo

Hasta que en enero supo la noticia: llegaría otro bebe que nacerá en septiembre de este año, cuando ella cumpla 40. Sin embargo, Cayetina mostró en sus redes un gran problema que está atravesando con este embarazo.

La panza está creciendo rápido y ya le generó la rotura de sus bombachas. En un video la morocha mostró como los elásticos de su ropa interior no resisten y se vencen.

La actriz y conductora Julieta Cajg, Julieta Cayetina, confirmó hace unas horas desde las redes sociales que está nuevamente embarazada.

"De nuevo en esta", expresó en un posteo de Instagram donde muestra su creciente vientre frente al espejo y en otra postal a su hijo Antonio besando su panza.

La actriz y conductora había decidido dejar para más adelante la posibilidad de un nuevo embarazo pero se sorprendió al ir a congelar sus óvulos y ahí enterarse que estaba otra vez embarazada.

"Fue muy particular este embarazo porque para este año tenía otros planes totalmente diferentes. Había decidido congelar óvulos, lo pensamos durante la pandemia pero se retrasó y como soy medio vueltera, consulté con muchos especialistas hasta que encontré uno que me gustó mucho. Iba a empezar en octubre pasado, fui a ver cómo era el proceso, pagué, me llevé la medicación", indicó Julieta Cayetina en diálogo con La Nación.

Y añadió: "Es toda una movida, porque tenés que empezar el proceso en determinado momento del ciclo menstrual, y en octubre no pude porque había una hormona que no estaba del todo bien. Lo pasamos para noviembre, pero como estaba con mucho trabajo le planteé al médico hacer todo entre Navidad y Año Nuevo. Fui el 23 de noviembre para ver qué día lo hacíamos, me dijeron que pronto iba a menstruar, pasaron los días y no me venía. Me sentía rara, pero a veces los síntomas del embarazo son parecidos a los de pre menstruación, encima había tomado una hormona y estaba muy irregular".

"Ya tenía 10 días de atraso pero no sospeché nada. El 3 de enero fui a hacerme un estudio hormonal para empezar el proceso, me hicieron una ecografía transvaginal, y como la médica decía nada, tiré un chiste, algo así como que si estaba embarazada, que iba a tener que tirar las toallitas higiénicas. Y me dijo que sí, que veía un saco gestacional", precisó la actriz y conductora. Y remarcó cuál era su intención antes de enterarse de la dulce espera: "Quería congelar óvulos para ser mamá más a adelante. Quedé shockeada pero, claro, estoy contenta. Me hice estudios de sangre, y ya con los resultados en la mano y la confirmación, se lo conté a mi familia".