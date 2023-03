Julieta reveló el humillante pedido de la producción para ingresar a Gran Hermano 2022

Embed

“La producción me hizo decir algo así como ‘en la casa de GH nunca se sabe’ y qué sé yo. Yo la verdad no lo quería decir, puse una cara... pero tampoco me podía negar, ¿qué iba a hacer? ¿Decirles ‘no, no lo digo’?”", comentó Julieta.

La joven mencionó que le advirtió a Lucca que esa frase fue algo que le impusieron, que ella le prometía fidelidad. "Me hicieron quedar re mal de una. A mi novio le conté pero no le gustó una mier... eso”, sentenció.

Enorme tensión entre Ariel y Alfa de Gran Hermano 2022: fuerte discusión ¿y golpes?

Ángel de Brito reveló en LAM (América TV) que Walter Alfa Santiago y Ariel Ansaldo protagonizaron una tensa discusión en una salda de maquillaje de Telefe y casi terminan a las piñas.

"La guerra de adentro de la casa se trasladó a la sala de maquillaje. Tuvieron que frenarlos", precisó el conductor en el ciclo de las noches de América TV.

En una nota con LAM, Alfa le bajó el tono al enfrentamiento. "No hubo momento tenso. Lo único que yo le dije es que no me gusta que hable de mí alguien que no me conoce", remarcó.

El hombre de Tigre aseguró que Ariel no tiene otro tema para plantear en los medios que los cruces que tuvieron en el reality. "Está vacío. No puede hablar de nada. Por eso, habla de mí", acotó.

Alfa prometió que no volverá a referirse a su ex compañero en las notas. "No me faltó el respeto, ni yo a él. Ya no me interesa hablar más de él. No existe para mí", cerró.