L-Gante reveló el importante paso que dio en su nueva relación

Tras este acontecimiento, ambos dieron una nota para Socios del Espectáculo (El Trece) y Elián sorprendió al revelar que Candela ya conoce a su hija Jamaica.

En primer lugar, habló de cómo llevan estos primeros meses de relación y aseguró: “No estamos conociendo y en este mismo me está acompañando en todo. No nos animamos a poner un título pero nos llevamos bastante bien. Ella me encanta, completa”.

Luego, profundizó en el encuentro con la pequeña y muy orgulloso confesó: “Me acompañó a buscarla la otra vez, fuimos a lo de Tamara, estaba con ella y Jamaica se vino con nosotros. Después la llevamos también”.

L-Gante contó detalles de la salida a escondidas que hizo con Wanda Nara

L-Gante estuvo como el gran invitado al regreso de Fer Dente con su Noche al Dente por América TV en una nueva temporada que promete otro año exitoso al aire.

En la charla con el conductor, el cantante de cumbia 420 habló de su presente laboral y sentimental. En un momento de la entrevista, reveló la salida a escondidas que hizo con Wanda Nara, y que llamó la atención de todos en su momento.

El músico contó detalles de la amistad que tuvo con la mediática el año pasado cuando se encontraba en una crisis con su marido Mauro Icardi.

La producción del programa preparó un atril donde se encontraba un chorizo adentro y dio pie a que el cantante recordada aquella particular salida con la mediática.

"Era lomito. Fue en un puestito de la Costanera, estaba todo cerrado y bueno... Cuando hay hambre, donde sea", dijo entre risas Elian Valenzuela sobre aquella salida con Wanda.

"¿Los reconocieron?", indagó el conductor. A lo que el padre de Jamaica comentó: "Creo que ni el que atendía en el puesto, no había nadie". Cabe recordar que en su momento el acercamiento de los dos generó una gran atención en los medios.