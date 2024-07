La angustia de Barbie Vélez al contar el doloroso accidente de su hijo Salvador: "Traumático"

Acerca de lo sucedido, relató: "La semana pasada se cayó en el jardín. Vieron que les decía que no para un segundo. Que está bien, es lógico de la edad. Se cayó, se lastimó y le tuvimos que hacer unos puntos. Fue bastante heavy para nosotros".

“Fuimos a la guardia, obviamente. Por suerte nos tocó una pediatra y una cirujana plástica que fueron un amor y todo espectacular. Fue un toque, le dieron la inyección de la anestesia, que eso fue lo que más le ardió, y le hicieron dos puntos", agregó.

Según mostró en el video, el corte que se hizo Salvador fue en la ceja, y actualmente ya se encuentra en buenas condiciones. "Después de eso estuvo bárbaro. No se quejaba, es un sol. Fue más traumático para nosotros que para él. Pero ya está bien", concluyó.

El mal momento de salud que atravesó Barbie Vélez a horas de su cumpleaños: "Arruinados"

Barbie Vélez reveló en las últimas horas el mal momento de salud que atravesó luego de haber pedido comida en mal estado. “Nos intoxicamos con Lucas (su marido). Gracias a Dios, Salvador no comió lo mismo que habíamos comido nosotros", contó.

“Aparezco con esta cara de demacrada”, comenzó diciendo en un video que subió a sus historia de Instagram. “No saben lo mal que estábamos", aseguró la hija de Nazarena Vélez.

"Y ayer estuvimos todo el día en cama, arruinados. Y gracias a los abuelos que vinieron y nos ayudaron un montón. No podíamos más. Hoy medio que activamos, mañana es mi cumpleaños”, continuó.

Acto seguido, contó sus planes para su cumpleaños: “Mi plan había sido reservar un hotel con spa para la familia, pero hoy me levanté y ya teníamos todo cerrado. Tenía ganas y a la vez me sentía mal. Ayer iba a suspender todo por cómo me sentía. Hoy Lucas se levantó mucho mejor y yo también, aunque me duele la cabeza”.

“Cuando llegué agradecí completamente porque fue un cambio de aire, otro lugar, otra onda, porque estaba a un segundo de suspender todo y quedarme en mi casa en la cama todo el día. Nos metimos con Salvi a la pileta y un planazo para todos aunque estaba cansada", concluyó Barbie.