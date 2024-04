La angustiante confesión de Damián de Gran Hermano tras confirmarse que Furia tiene leucemia

Damián Moya sobre Furia - captura A la Barbarossa.jpg

Empatizando con Furia, Damián agregó: “Me pongo en el lugar de ella y es terrible lo que está pasando”. “Yo también creo que es una cuestión de lo que uno aguanta, de lo que uno no perdona. En algún momento te lo factura el cuerpo”, dio su punto de vista.

Fue allí que Pía Shaw intervino para recordar una charla de Damián con su mamá. “Hablando de la energía, vos contaste un diálogo con tu vieja. Le dijiste ‘che, yo entro a la casa, pero necesito que vos le pongas toda la energía’”, a lo que el ex hermanito asintió visiblemente conmovido.

Embed

Damián de Gran Hermano 2023 reveló impactantes detalles de su drama familiar

Justamente hace algo más de un mes, Damián Moya tuvo una charla con Joel Ojeda dentro de Gran Hermano, en la que le contó su durísima situación familiar. Tras contarle primero que dejó de estudiar el profesorado de educación física que cursaba porque se dio cuenta que "no era lo que quería hacer”, Damián le habló a Ojeda de su familia y la angustiante situación que viven desde hace tiempo.

“Después que se enfermó mi vieja, tuve como un año muy depresivo”, deslizó, y fue allí que reveló que su mamá, de sólo 46 años, padece cáncer desde hace tres años, lo que lo llevó a adquirir “malos hábitos”. “Me dejé de cuidar. Dejé de entrenar”, detalló aunque confió que la cabeza le "hizo un clic" y está bien "hace como un año y medio" cuando decidió hacer un cambio radical.

“La que me ayudó muchísimo a salir de todo eso fue mi vieja”, aseguró Damián mientras analizaba frente a Joel: “Una persona que estaba enferma me estaba ayudando a mí. Digo ‘¿Qué estoy haciendo, boludo? A mí me golpeó muchísimo porque mi vieja tiene 46, me tuvo a mí a los 17. Nos criamos prácticamente juntos. Mi vieja es mi mamá, es mi hermana. Es todo”.

Damián le cuenta a Joel que su mamá tiene cáncer - captura GH2023.jpg

“Mi viejo está fundido. Mi mamá está enferma. Y tengo a mi hermanita de nueve años, boludo. ¿Qué pasa si le llega a pasar algo a mi vieja? ¿Entendés? Yo tengo que empezar a pensar en qué es lo que tengo que hacer. Y es como que te vas cargando cosas. Y llega un momento que te pesa todo eso”, se sinceró si bien reveló que su mamá hoy está "estable".

“Actualmente no está con tratamiento ni nada. Ella tuvo dos operaciones muy grandes. La primera vez que la operaron le hicieron una mala praxis. Fue tanto el golpe psicológico que tuvo que se negó a seguir con las cosas”, agregó visiblemente sensibilizado.