La boda de Nicole Neumann y Manu Urcera: el motivo que generó un fuerte repudio y denuncia

En medio de este clima de alegría y preparativos previos al gran evento, apareció una complicación inesperada y que vinculada a los mapuches.

El casamiento de la modelo y el piloto fue repudiado por la Confederación Mapuche debido a que el suegro de la modelo es dueño de una empresa a la que activistas vinculan con daños ambientales en los barrios populares de Neuquén.

"¿Una gran fiesta o una burla?", es el título del comunicado publicado en redes sociales por la mencionada confederación, en donde aseguran que Claudio Urcera, padre de Manu, será quien pague por la boda.

Apuntan al suegro de Nicole como propietario de la Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales S.A. (Comarsa), señalada por los mapuches como responsable de la contaminación severa en la región patagónica debido a la proximidad del basurero petrolero a los densamente poblados barrios del oeste de Neuquén, según publicó La Capital e informaron en el ciclo Socios del Espectáculo, El Trece.

Nicole Neumann reveló por error su Instagram secreto: mirá el contenido que publica

Nicole Neumann siempre se muestra muy activa en redes sociales. En su perfil público, el que todos conocen, cuenta con casi dos millones de seguidores y más de 10 mil publicaciones.

La modelo reveló que tiene una cuenta secundaria, secreta y privada. "¿Alguien me sabe decir por qué tengo Candid en mi Instagram personal y acá no? Se ve bastante diferente, ¿no?", señaló a través de sus stories de Instagram de su cuenta conocida, revelando que no es la única que tiene.

Luego, se supo que el perfil privado de Nicole se llama "Unterunicole", en el que cuenta con 19 seguidores y más de 500 publicaciones.

En su cuenta secundaria, Nicole sigue tan solo a sus familiares directos y mejores amigas. Por ejemplo, a Manu Urcera y sus hijas, no a su ex Fabián Cubero ni a su pareja, Mica Viciconte.

Y publica solo fotos en familia, de sus jornadas campestres y sus viajes al exterior. Por último, cabe destacar que no se ven muchas fotos con Indiana, su hija mayor con la que está distanciada desde hace meses.