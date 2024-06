La bronca y dura denuncia de Ximena Capristo tras ser bajada de La noche de los ex Gran Hermano por ser anti Furia

Con tono picante, la panelista dejó en claro que justo cuando Furia quedó eliminada del programa le pidieron que no vaya al ciclo que anima Robertito Funes Ugarte.

Mientras tomaba mate, Ximena daba la noticia a sus seguidores de redes de que no estaría en el programa del viernes y manifestó toda su indignación por esto.

"Voy todos los viernes desde el 15 de diciembre que arrancó el programa como corresponde. Pero justo hoy viernes, después de esta salida tan pero tan polémica, me dijeron que no vaya", indicó molesta la ex GH.

Y agregó picante para cerrar el video: "Yo ya tenía mi look preparado, divino y soñado como todos los viernes pero justo, justo, no tengo que ir che... ¿Qué será, no?".

El sueño que Furia de Gran Hermano le cumplió a una de las hijas de Eliana Guercio

Se sabe que Eliana Guercio es fiel admiradora de Juliana Furia Scaglione de Gran Hermano y la defendió con uñas y dientes ante cada polémica que protagonizó la tatuada dentro de la casa.

Lo cierto es que se conoció el buen gesto que tuvo la reciente eliminada del reality de Telefe con la panelista del Debate y que tiene que ver con unas de las hijas de la actriz, que quería conocer a Furia.

Chloé, la hija de Eliana Guercio y el futbolista Sergio Chiquito Romero, acompañó a su madre al estudio de televisión donde se transmite el programa y allí pudo conocer a la polémica participante.

furia eliana guercio laura ubfal.jpg

"La cara de felicidad de Coty, gracias Furia", precisó desde sus historias de Instagram Eliana con una imagen de su pequeña hija con la entrenadora.

Además mostró otra imagen donde se la ve con su compañera de panel Laura Ubfal junto a Furia, ya que ambas son de su team. "Súper trío furioso", manifestó la ex vedette.

Al igual que su madre, Chloé se ve que también es fanática de Juliana y pudo finalmente conocerla en persona. Cabe recordar que Guercio y Romero tienen además a Jazmín, Meghan y Luca.