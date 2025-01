La chicana de Ulises con el rating de Gran Hermano por la que Telefe tomó una terminante decisión

brian_gran hermano.jpg

Fue así que luego la producción decidió sancionar al participante, anunciándole que no podría participar por el liderazgo de la semana así como también estará en placa hasta que lo eliminen o, en su defecto, llegue a la final de la competencia.

Y si bien Brian agradeció igualmente a Gran Hermano por el reencuentro con su pareja, minutos después Ulises no dudó en cuestionar entre risas la decisión de la producción dejando entrever que el programa no estaría teniendo el rating esperado para el canal. Así, deslizó picante: "Además, hasta que finalice la competencia. ¿Qué son? Cuatro semanas más, por lo visto", tras lo cual inmediatamente se cortó la transmisión.

Vale recordar que no es la primera vez que Ulises desliza comentarios de este tipo. A comienzos de enero, mientras todos estaban en la pileta disparó que no medían ni 2 puntos de rating, por lo que también la producción cortó instantáneamente la transmisión en vivo del reality.

Ulises Apóstolo Gran Hermano.jpeg

Escándalo en Gran Hermano 2024: Ulises reveló que la producción lo habría presionado por la caída del rating

Los números de rating de esta edición de Gran Hermano no son lo suficientemente buenos y estarían siendo una preocupación para Telefe. A pesar de haber tenido durante su primer mes una doble expulsión, enfrentamientos entre los participantes al aire y varias sanciones del 'Big', los niveles de audiencia siguieron bajos a comienzos de enero.

Así fue que se viralizó semanas atrás un video donde el jugador Ulises Apóstolo admite que la producción le advertía sobre el bajo rating.

Embed

Todo surgió cuando el cordobés les reveló a sus compañeros lo que comentó la producción. “Y si no medimos ni dos puntos de rating, nos van a tener acá un mes. Me lo dijeron recién”, les contó Ulises a sus compañeros que se encontraban en la pileta.

Los internautas, al ver las imágenes, no tardaron en reaccionar y expresaron: "¡Es el cansancio con el formato, imposible 3 GH seguidos! Una locura"; "Intentan dar contenido pero es todo forzado. Se nota que les bajan línea o algo, porque se ve a kilómetros que no le sale natural. Y lo rico de GH es ver el comportamiento real de los jugadores, además del juego"; "Chicos es una estrategia de él (Ulises) para mover a las plantas, el jueves el programa hizo 15 puntos de rating"; "El éxito fue Furia, los demás es cotillón" y "Entiendo que lo dijeron en condicional, Si no miden ni dos puntos de rating los tienen un mes nomás. Algo así. ¡Onda, activen!", entre otros.