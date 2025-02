La China Suárez provocó de la peor manera a Wanda Nara tras el lanzamiento de su nuevo tema con L-Gante

En tanto, la ex Casi Ángeles no se quedó atrás y precisamente durante la misma jornada anunció desde sus Instagram Stories su participación en el videoclip de la canción Money, de Mhtresuno y Alan Gómez. En las imágenes se la ve a Suárez con uno de los músicos viajando en ascensor y bailando en una sala de espera.

Embed

Sin duda, se trata de una clara mojada de oreja para Nara dado que la mediática también tiene un tema con ese nombre. Puntualmente fue la tercera canción que lanzó Wanda en su carrera musical, y los que saben aseguran que estaría dedicada a la China, con la que ya estaba enfrentada luego del Wandagate.

Por aquel entonces las frases del tema de Wanda que llamaron la atención fueron “¿Te gusta cómo soy? ¿Te gusta copiarme, mi amor?”, en una clara referencia a esta costumbre de competir tanto en las publicaciones, como en el resto de las actividades. Vale recordar que en su momento Nara aseguró que la China quería "su vida".

Cierto o no, la realidad es que a casi cuatro años del Wandagate actualmente Nara está separada de Mauro Icardi y es la China Suárez la pareja del futbolista con la que se muestra feliz y enamorado.

China Suárez y Mauro Icardi IG.jpg

Wanda Nara reveló por qué sus hijas no quieren ver a Mauro Icardi y le tiró un palito a la China Suárez

En medio del lanzamiento de la canción Amor Verdadero con L-Gante, Wanda Nara habló este jueves con LAM (América TV) y se refirió a la batalla legal con Mauro Icardi por sus hijas.

"La Justicia está pidiendo la restitución de las niñas al padre, ¿vas a cumplirla?", le consultó el conductor Ángel de Brito. "Sí, yo lo que más quiero es que sus hijas crezcan con su papá y que tengan relación", aseguró la rubia.

Luego, aseguró: "Yo lo que quiero es que mis hijas tengan contacto y crezcan con su papá. Yo voy a ser la encargada de volver a forjar esa relación. Mi hijas tienen una personalidad muy fuerte. Ellas también toman sus propias decisiones. Yo creo que a los chicos hay que escucharlos y acompañarlos. Ella saben lo que yo pienso".

Acto seguido, la angelita Marcela Feudale le preguntó: "De lo que estás diciendo se desprende que tus hijas no querrían ver a Mauro, ¿estás tratando de insinuar eso?".

Embed

"Yo prefiero que quede en la Justicia, como tienen que quedar algunas cosas, para resguardar a mis hijas. Yo, como adulta, voy a hacer todo lo posible para que ese vínculo sea como fue siempre", le respondió la empresaria.

En otra parte de la entrevista, el presentador quiso saber: “Los abogados de Icardi pusieron en el escrito que vos pusiste como condición que la China (Suárez) no esté presente cuando tus hijas están con el padre, ¿es cierto eso?“.

“No, yo traspasé los pedidos de mis hijas que no viven con el papá y, cuando lo ven es muy poco tiempo, entonces quisieran pasarlo con él, y quizás no con una familia ensamblada en un mes o un mes y medio de relación que tienen...”, disparó la cantante de Bad Bitch.

Además, se encargó de remarcar que ella actúa diferente con Elián Valenzuela. “Nosotros vivimos en casas separadas. Nos hemos ido de vacaciones y dormíamos en cuartos separados. Yo duermo con mis hijas en mi cama, si no no duermen. Últimamente por todo esto, ellas duermen conmigo. Y no desayunan y cenan con una persona nueva. Las estoy acompañando de la mejor manera posible en esto que para ellas es un duelo”, contó.