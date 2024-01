La confesión hot de Julieta Poggio sobre lo que más le gusta de vivir sola: "En tanga"

“Entre las cosas que más me gustan de estar sola es que estoy con música todo el día, escuchando lo que más me gusta, bailando en tanga”, afirmó la joven de 22 años. “Salgo de bañarme y ando en bolas por todo el departamento. Eso está buenísimo”, aseguró.

Y agregó: “Puedo dejar todo desordenado. Cuando estoy a punto de irme y no sé qué ponerme revuelvo todo, lo dejo desordenado. Cuando llego es todo un quilombo, pero me dan más ganas de ordenar que en mi casa (familiar)”.

También contó la parte negativa: "Estoy comiendo medio para el or… Como que no tengo horarios. No es que me siento a comer, sino como que pico. Siento que estoy comiendo re mal”.

“A la noche me da un toque de miedo. Ayer como que fue la primera noche que dormí sola, sola y me dio un toque de miedo”, sumó la carismática actriz. Por último, al final del video, expresó: "Estoy re bien, re contenta y aprendiendo un montón. Literal”.

El picante análisis de Julieta Poggio sobre la eliminación de Coti Romero del Bailando

Cuando falta casi nada para llegar a las instancias finales del Bailando 2023 (América TV), Coti Romero resultó eliminada esta semana a manos de Alexis el Cone Quiroga, su ex pareja y compañero de Gran Hermano. Horas después, su histórica archi enemiga Julieta Poggio se refirió al tema y arriesgó su contundente teoría sobre qué la dejó fuera de concurso.

Entrevistada por LAM, Juli disparó su filoso análisis contra Coti si bien también le regaló algunos halagos al afirmar que baila muy bien. “Yo creo que no ganó el Conejo sino lo que ganó ahí fue el hate (odio en las redes), no el Conejo sobre Coti”, aseguró de entrada.

“Siento que no es gratis, no es gratis hablar mal de las personas, exponer a la gente”, agregó de inmediato para argumentar sus dichos. Pero también dejó en claro que su fandom no votó en su contra, porque según ella que todo rencor ya quedó pasado y pisado.

“Para mi fue más por ahí, no que el Cone ganó sobre Coti”, remarcó Poggio y detalló qué cosas de su comportamiento consideró que perjudicaron a Coti a lo largo del certamen de baile. “Algunas cositas que se mandó, algunos dichos que se mandó, lo que pasó con Zaira eso no estuvo bueno”deslizó picante así como también habló de los rumores de romance con Cris Vanadía como otra de las estrategias de juego de la correntina que le jugaron en contra y le quitaron el apoyo del público.