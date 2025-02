La contundente reacción de Brenda Gandini luego de que vincularan a Gonzalo Heredia con la China Suárez

IG Yanina Latorre - conquistas de la China Suárez ok.jpg

Vale recordar que durante 2019 Heredia y Suárez fueron compañeros de elenco en la novela de PolKa Argentina, Tierra de Amor y Venganza (ATAV), donde la China personificó a La Polaca de quien se enamoraba Aldo Moretti, el personaje de Gonzalo. Por aquel entonces si bien se los vinculó, el marido de Brenda se encargó de desmentir cualquier relación más allá de lo laboral.

Así las cosas, sabiendo perfectamente que muchos irían a husmear a sus redes ante una posible reacción de su parte, Brenda Gandini optó por compartir en sus Instagram Stories una foto familiar junto a sus dos hijos, tomándose pensativa el mentón con su mano izquierda en un claro gesto de hacerse la desentendida del escandalete.

Brenda Gandini - reacción pelea China Suárez Yanina Latorre.jpeg

Gonzalo Heredia enfrentó el rumor de infidelidad con la China Suárez en ATAV: qué dijo

Lo cierto es que durante 2021 y en plena pandemia, Gonzalo Heredia dio una nota con el programa Intrusos, América TV, donde enfrentaba los rumores de romance que habían circulado con su compañera de ATAV, y lo desmintió rotundamente.

"Me parece que uno cuando no tiene que esconder nada no tiene que andar corriendo, no tiene que irse, no tiene que escaparse . Yo sabía que iba a pasar esto en algún momento. Digo, estoy acá, trabajando en el teatro. Viene una cámara acá e iba a pasar”, decía el actor.

Y remarcó: “Uno sabe cómo es el juego, sabe cuáles son las reglas o las intuye, y uno las acepta, yo las entiendo. Entiendo también todo lo que se generó y demás. La verdad es que es todo mentira”.

Embed

“Si yo salgo a desmentirlo es porque sigo agregando leña al fuego y si no digo nada me escondo. Siempre hay un pero. Pero en este caso nada más alejado de la realidad. Hincha un poco las pelotas tener que salir a decir que no es así”, indicó Gonzalo Heredia.

Y sobre la China Suárez, el galán reiteró: “Trabajamos juntos en ATAV. Para mi ATAV fue un programa hermoso, donde conocí mucha gente y se volvió un grupo muy unido. La pasamos bien todos. Pero bueno, son las reglas del juego y está bien, no pasa nada".

“No hablé con Brenda (Gandini) porque no pasa nada, está todo bien”, dejaba claro por aquel entonces Gonzalo Heredia. Y cerró el tema: “Si no me paraba acá y no hablaba con vos, algo se iba a decir, entonces para que quede todo claro y limpio, y además porque también es honesto, no pasó nada”.