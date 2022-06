La contundente respuesta de Alex Caniggia a la posibilidad de ser padre junto a Melody

"Gin, o Gina, y Giorgio, o Giovanni", jugó que podrían ser los nombres de sus posibles bebés con Caniggia, que esperan ambos que sean mellizos.

Pero, llegó el momento de saber qué piensa el hijo de Mariana Nannis y el Pájaro Caniggia con la posibilidad de convertirse en padre.

“Por ahora no quiero ser padre. Si viene, viene igual. Y si no viene, no viene. Bienvenido sea un mini Anguila al mundo", dijo ante las cámaras del reality.

Se filtró violenta y escandalosa pelea de Alex Caniggia con Chanchi Estévez en El hotel de los famosos

Si bien cuando comenzó El hotel de los famosos, allá por el mes de marzo, lo hizo de manera tibia y con más expectativas que repercusiones. Pero lo cierto es que con el correr de las semanas, el reality de El Trece fue tomando color gracias a las historias generadas entre los participantes: desde amoríos y complots, pasando por malos tratos, y hasta peleas. Y este es el caso que explotó hace unas horas, cuando se supo que Alex Caniggia y Chanchi Estévez tuvieron una violenta discusión en la que se fueron a las manos.

Así lo reveló Pampito desde Mañanísima (Ciudad Magazine), este martes al adelantar que "Chanchi y Alex van a vivir un momento muy duro dentro de la casa. En un momento se van a las manos", mientras que su compañera, la también angelita Estefi Berardi, agregó sin vueltas: "Se agarraron a piñas".

Ante esta información la conductora del magazine, Carmen Barbieri, atinó a preguntar asombrada "¿Saldrá al aire eso?", a lo que Pampito se apuró a sentenciar "Yo espero que sí". Y agregó que "Se tuvo que meter gente de la producción a separarlos".

En tanto, el periodista expuso el motivo de la pelea entre el ex futbolista y el hijo de Mariana Nannis. "No tenemos los detalles, pero Chanchi estaba hostigando mucho a Locho. De tal manera que a Alex le pareció mucho y se metió a defenderlo. Y se van a las manos", precisó el panelista. Y concluyó que muy tenso el momento vivido para todos en El hotel de los famosos.