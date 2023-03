La curiosa actitud de Rusherking mirando "medio a escondidas" el recital de María Becerra

Rusherking mirando escondido a María Becerra - IG Gossipeame.jpg

Al tiempo que, incluso compartiendo un video grafica sus palabras, Pochi agregó: "Lejos de estar expuesto mirando a su ex novia, resultó llamativo que estaba como escondiéndose de la situación. Los artistas a veces se colaboran pero él estaba en esa, vio todo el recital de María y vio dos canciones de Billie Eilish, lo cuál es raro también”.

Además, la instagramer reveló en una entrevista que “Él estaba solo con su representante, no estaba la China Suárez con él. Rusher estaba incómodo porque eligió estar así, no creo que en la organización lo hayan puesto en esa situación. Lo vi acovachado, agazapado y no quería generar ningún titular pero me llegó esa información”.

“Se ve que él no quería exponerse a que se supiera o que se viera que estaba viendo el show de María, estuvo en el vip por momentos pero subía y bajaba. Yo creo que María no quedó con buena onda con Rusherking porque él la habría engañado bastante, no por la China en sí. Creo que va por ahí, incluso estaba el novio de Becerra. No quisieron levantar polvo, se ve que disfruta de ver a su ex porque lo vio todo el recital”, concluyó el detalle de la llamativa actitud del cantante.

La fuerte reacción de la China Suárez al enterarse que Rusherking se mensajea con un grupo de chicas

La China Suárez y Rusherking son una de las parejas del momento, y están a horas de sacar su nuevo tema juntos. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro, y en las últimas horas una fuerte versión indica que nada es lo que parece en la flamante parejita.

"No quiero decir que fue infiel aún, me faltan algunas pruebas. Sin maldad lo digo, pero él está yendo mucho a la Bresh. Va solo., y está muy rodeado de chicas de su edad. Y amigos. Su círculo”, disparó Paula Varela en Socios del Espectáculo (El Trece).

china suarez y rusherking.jpg

“Entonces parece que anda mensajeando a un grupito de amigas que dicen ‘te mensajeó… A mí también’. Te mensajeo, te mensajeo, del mismo grupito”, sumó y para colmo, reveló que se vio con una ex.

“Me dijeron que La China lo controla muy de cerca por mensajes porque no va a la Bresh. Él va ahí solo y ella lo controla por mensaje de texto”, añadió y Adrián Pallares develó que “nos cuenta la producción que también fue a ver a María Becerra, su ex novia”.