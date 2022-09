La decisión de Wanda Nara y Mauro Icardi, que sería crucial en su relación

image.png

Wanda mencionó que no quería dar detalles, pero confirmó la ruptura. "No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalles sobre esta separación. Por favor pido pueden entender no solo por mí, sino también por nuestros hijos", finalizó.

El gesto 2.0 de Wanda Nara y Mauro Icardi, que marca un antes y un después en la relación

Después de muchas idas y vueltas, Mauro Icardi y Wanda Nara tomaron una decisión, que parece marcar el rumbo de su relación.

La botinera y el jugador se dejaron de seguir en Instagram. Un gesto que para muchos es la señal clave del fin del vínculo, pese a que todavía no dieron ninguna explicación al respecto.

Hace unos días, en LAM (América TV), Yanina Latorre contó que habló con Wanda y le dio una frase determinante sobre la relación con el padre de sus hijas.

"Yanina, yo estoy muy mal, de verdad. No es ninguna joda. Me separé. No jodería nunca con algo así", fueron las palabras de la "investigadora" de ¿Quién es la máscara?, en diálogo con la angelita.

image.png