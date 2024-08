La desagradable experiencia de Rocío Quiroz con una fan

“Una vez te desmayaste ¿y tu marido no se dio cuenta””, quiso saber Jey. La cantante entonces contó que “embarazada de Alma estábamos en Mar del Plata de vacaciones. A mí todo me descomponía. Él estaba hablando por teléfono y yo de repente no me empiezo a sentir bien, como que todo se movía, las voces se alejaban. Lo empiezo a llamar Edu, Edu, me desmayo y me ayuda la gente del hotel. Él recién se entera cuando ven que me agarran y dice ‘uy algo le pasa’”

Las risas dieron paso a la emoción cuando nombró a sus padres. “Mi papá es vendedor ambulante. Labura en la calle desde los ocho años y mi mamá es ama de casa”, compartió. “Mi papá sigue siendo vendedor. No lo podés sacar de la calle. Ama hacer lo que hace. Llega el verano y quiere salir a vender frutas. Vende sandía, vende melón. Se abre su feria. Le gusta. Es algo que nació con él. Pasó mucho tiempo en la calle y siendo esa su realidad a mí y a mis hermanos nos dio todo lo que más podía”

“Mi papá a cualquier lado que iba pedía que me escuchen. Mi mamá también”. La cantante empezó a ser conocida gracias a un concurso en Pasión de sábado. “Yo nunca imaginé estar en un concurso y era el primero donde me anotaba. Había 700 participantes y nunca pensé que me iban a llamar. No conocía a nadie, era muy chica y sentía mucha vergüenza. Pero estar en el programa que veía todos los sábados para mí era increíble.”

En la actualidad Rocío Quiroz su hit "Amor de la salada", es uno de sus temas más populares. “Mi papá soñaba con que su hija tuviera un futuro y cumpliera su sueño. Estaba muy difícil y complicado pero hoy siento que tanto él como mi mamá están muy orgullosos de mí”, afirmó y emocionada dijo que sus padre para ella “son todo”.

Rocío Quiroz, estafada por un abogado que le presentó Moria Casán

En LAM contaron el mal momento que atraviesa la cantante de cumbia Rocío Quiroz al ser estafada por su propio abogado, el mismo que por intermedio de Moria Casán se había acercado a ella para hacerle una donación cuando perdió su casa en Chascomús a causa de un temporal tiempo atrás.

Fue Estefi Berardi, una de las angelitas del ciclo que conduce Ángel de Brito en la pantalla de América TV, quien informó que se trata de "El señor Gerardo Andrés Sánchez Ibarra a través de Moria Casán que la utiliza como mensajera para esta donación. Pero en verdad quizás le pagó a Moria para que lo nombre. Ella lo hizo de buena fe. Rocío Quiroz y el marido quieren ir a agradecerle al señor".

"Van hasta la oficina a tomar un café porque el modus operandi de este señor es 'el me hago el solidario y después te estafo'. Entonces lo que me dice el marido de Rocío es que parecía una persona súper buena, divina y empezaron a charlar", siguió detallando Berardi si el caso. Y agregó que "Este hombre, Ibarra, le pregunta al marido de Rocío a qué se dedica y él le cuenta que a las ventas de autos y le ofrece hacer un negocio con autos que él tenía para que se los venda y se dejaba una comisión el marido de Rocío Quiroz".

Así las cosas, reveló que "En un momento el abogado le dice que estaba con un problemita, que necesitaba cinco mil dólares para ver si el marido de Rocío se los podía prestar y como ya había una confianza, él se los presta". Asimismo habló de la desesperación de Rocío Quiroz ya que "La plata es de la familia. Lo que me dice Eduardo es 'yo le di la plata porque tenía sus autos y no me podía estafar'. La segunda vez que le pide es para cerrar una pauta en el programa de Mirtha Legrand. Hay pruebas. Pero ahora no aparece", concluyó Berardi.