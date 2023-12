La desgracia que arruinó la Navidad de Lissa Vera y su familia

Lissa Vera y sus hijas.jpg

"Encañonaron al papá de mi hija mientras yo bajaba con la nena, eran 5 pibes y se llevaron el auto. Esto pasa todo el tiempo por acá y lo más triste es que uno tiene que terminar agradeciendo que no le hicieron nada a nadie. No está bien que me saquen algo que me costó tanto", se lamentó angustiada Lissa en sus redes sociales.

"Se llevaron hasta la ropa de mi hija, todo lo que teníamos dentro del auto. ¿No pueden salir a robar otro día che? Justo hoy que nadie te da bola en ningún lado", concluyó triste su descargo si bien el mal momento no pasó a mayores y sólo hubo que lamentar perdidas materiales, por lo que se fueron directo a denunciar el hecho y terminaron recibiendo la Navidad en la comisaría.

Lissa Vera 1.jpg

Lowrdez y Lissa Vera revelaron el verdadero motivo de la separación de Bandana

En 2001, cinco chicas, Lourdes Fernández, Lissa Vera, Ivonne Guzmán, Virginia da Cunha y Valeria Gastaldi, se convirtieron en Bandana, el grupo musical que surgió del reality show Popstars. Y aunque se separó en 2004 y años después regresó (aunque no todas sus integrantes), Lowrdez y Lissa contaron en Mañanísima cuál fue el verdadero motivo de la desintegración del grupo a principios de los 2000.

En el programa de Ciudad Magazine, la conductora Carmen Barbieri reflexionó con las cantantes de Guapas sobre los cambios en la producción de la música, y Lowrdez afirmó: "La verdad que vivir de la música hoy por hoy y durante 22 años es un privilegio, es un honor para nosotras".

La panelista Estefi Berardi quiso saber en un momento de la entrevista por qué se disolvió Bandana. "Porque estábamos cansadas", dijo Lissa. "Hartas del éxito", bromeó Lowrdez entre risas.

Lowrdez Fernández y Lissa Vera.jpg

"La realidad es que si vos escuchás los discos individuales de cada una, te das cuenta de que cada una tenía avidez, teníamos 20 años, de hacer la música que cada una tenía ganas de hacer", explicó la cantante pelirroja.

"¿Ustedes estaban cansadas de ese producto, tenían sueños distintos? ¿O estaban cansadas de qué?", indagó Estefi. "Nosotras éramos cinco artistas que veníamos de distintos ámbitos, y nos juntamos, tuvimos la posibilidad de vivir de la música de la mano de Gustavo (Yankelevich), y acá estamos, tuvimos que sostenernos con el tiempo", contó Lissa.

"¿Pero Gustavo Yankelevich les dijo: 'no se separen, queremos mantener este grupo?", preguntó la panelista. "No, Gustavo de hecho nos acompañó muchísimo desde el principio. Nosotros teníamos una terapia donde también resolvimos este tema de qué sucede alrededor nuestro y qué estamos dispuestas a canjear. Es parte de la vida. Creo que tuvimos un día de vacaciones en cuatro años. Fue una locura", cerró Lowrdez.