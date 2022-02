La discusión de Mica Viciconte con su mamá por una fuerte decisión que tomó sobre su hijo, Luca

Mica Viciconte y FAbián Cubero.jpg

Para eso ya advirtió que tendrá un periodo de adaptación en el que no quieren más a nadie que a ellos tres juntos: bebé, el padre y claro ella.

"Ya les dije a todos que cuando nazca Luca, voy a necesitar dos semanas sola para conectar con él y acostumbrarme a esa nueva vida. Algunos lo entendieron, otros más o menos y la que peor lo tomó fue mi mamá, que se enojó”, reveló la rubia en una entrevista radial.

A Marcela Pierrere, su mamá, esto no le gustó nada. Viciconte contó una charla íntima que mantuvieron: “Me dijo que ella puede cocinarme, o hacerme lo que le pida, pero yo le expliqué que ese tiempo lo necesito. Y mucho no le gustó”.

Pero, aseguró que todo puede cambiar: “¡Ojo! ¡Por ahí a los dos días me desespero y la llamo para que venga corriendo!".

Nicole Neumann habló sobre Luca, el hijo que tendrán Fabián Cubero y Mica Viciconte

Nicole Neumann habló por primera vez de Luca, el hijo que esperan Mica Viciconte y su ex, Fabián Cubero. Luego de volver de unas vacaciones con su pareja, José Manuel Urcera, la modelo se refirió al medio hermano que tendrán sus hijas: Sienna, Indiana y Allegra

“Siempre dije que un bebé es una bendición y es bienvenido. Mientras mis hijas estén felices, yo voy a estar feliz”, dijo la rubia demostrando que está en paz con su ex y su nueva novia.

“Mis hijas me piden un hermanito desde hace rato. No me dicen el sexo del bebé, me dicen ‘queremos que tengas un bebé con Manu’”, agregó y volvió a sembrar rumores de sus deseos de ser madre, al parecer está junto al corredor de autos buscando hacer realidad el deseo de sus hijas.

“Siempre querían un hermanito, pero sin el nombre del padre. Ahora viene con el nombre del padre incluido”, dijo en referencia a su pareja.

“Manu me enamoró más cuando vi cómo se relacionaba con ellas. Tiene todo”, sumó Nicole que espera poder volver a ser madre gracias a algún tratamiento de fertilidad.