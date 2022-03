La dura crítica de Amalia Granata contra Pampita: "Ella no sabe..."

"Y la conducción de Pampita no me gustó para nada. La vi haciéndolo mucho mejor. Es como que no se encuentra. Ella no sabe llevar el reality. A mí me parece que hay conductores que son para realities y otros que no lo son”, agregó la panelista.

¿Amalia Granta no se banca a Pampita?

Cabe destacar que no es la primera vez que Granata cuestiona un programa que esté bajo la conducción de Pampita, ya que hace unos meses también había tenido palabras poco favorables cuando se estrenó Siendo Pampita, por Paramount+.

También en el programa de Marcelo Polino, habían hablado de cuánto le costó quedar embarazada a Pampita, por lo que tuvo que someterse a un tratamiento. En ese momento, el conductor acotó: “Pero además ella ronca y el marido la grabó”.

En ese momento, Amalia intervino para pegarle. “¿Roncando maquillada y pose fabulosa? ¡Qué raro que ella se muestre así, porque siempre fue una persona bastante reservada!”, criticó.