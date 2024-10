La dura denuncia de Flavio Mendoza contra el ex participante del Cantando 2024, Martín Coggi

“Hay algo que se nos pasó, el primer eliminado me está amenazando por redes. Tiene varias cosas de raras de amenazas…”, expuso Flavio preocupado al comienzo de la gala de esta noche.

Acto seguido, mostró los chats de su celular y aseguró: “Me manda todo, por las dudas si me encuentras golpeada…..Está muy enojado, dice que deje sin trabajo a las personas. Quiero que entiendan que todas las semanas se tiene que ir alguien del programa”.

“De última que eso lo hablé con la producción, no tiene que ver con uno", deslizó y bromeó: "Yo por las dudas ya estoy llamando para que me vengan a proteger".

Embed

Duro cruce entre Nenu López y Flavio Mendoza en el Cantando 2024: "Estás muy cocora"

Este martes, Nenu López y su partenaire Nell Valenti cantaron en la segunda ronda del Cantando 2024 (América TV) y la performance no salió como esperaban.

La pareja interpretó Miénteme, de Tini y María Becerra y al exigente jurado no le gustó nada. Flavio Mendoza se lo hizo saber y tuvo un picante cruce con la bailarina.

"Creo que tienen que exagerar para que...", comenzó diciendo Mendoza. Inmediatamente, Nenu lo frenó y le dijo: "No. El show pasado exageré y justamente me criticaron eso".

"Bueno, no nos gustó", le respondió el bailarín. "Pero entonces pónganse de acuerdo", disparó Nenu. "No, no nos tenemos que poner de acuerdo nosotros. Nos gusta o no nos gusta, lo vemos o no lo vemos", le contestó.

Más adelante, Nenu le recriminó: "Sí, porque me hablaste de la puesta, me dijiste el otro día que bailé demasiado, que baile menos, ahora no bailé y me decís que baile más". "Tampoco bailaste demasiado, te moviste un poco sexy. La otra vez no bailaste, no hiciste una coreografía", sostuvo el jurado.

"Sí, hice una coreografía", siguió la rubia. "Bueno, no se notó", le dijo Flavio. "Bueno, habrá que verlo mejor", le contestó Nenu. Instantes después, Mendoza remarcó: "Igualmente, venís con una actitud medio cocora. Cantás horrible".

"Quiero su consejo sincero para poder aprender y el consejo cambia todo el tiempo, entonces yo no sé qué hacer. ¿Qué hago? ¿Me voy a mi casa?", expresó López. "¿Qué es lo que cambiaste, amor? Sí seguís cantando horrible", le preguntó Flavio.

"Sí, no es un programa de canto. Te lo debería haber avisado la producción", lanzó Nenu. "Creo que estás muy cocora, tenés que bajar un poquitito. Lamentablemente también el puntaje tiene que ver con esto", le respondió Mendoza. "Sí, sí, no me importa", le contestó la participante.

"¿No te importa?", quiso saber Flavio, quien la puntuó con uno 1. "Empezá a mejorar la actitud", cerró Flavio.