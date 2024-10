Cachete Sierra enfrentó los rumores de romance con su compañera del Cantando 2024

“Yo estoy viendo que están muy agarrados de la mano, no quiero meter fichas pero me encanta”, deslizó Flor Peña mientras los participantes escuchaban la devolución y Milett Figueroa, agregó: "Me gusta la pareja romántica, sentimental".

Acto seguido, Marcelo Polino se sumó a la cuestión y reveló: “Antes de la devolución, en los expedientes Polino, la gente que recorre los pasillos dice que los ve muy melosos y muy juntitos a los dos”.

Sin embargo, el actor trató de evadir la situación y contestó: “Estamos juntos en esto, estamos cantando todo el día en los pasillos y nos deben haber escuchado. No sé qué es meloso pero bueno”.

La pregunta al hueso de Marcelo Polino a Cachete Sierra sobre Emilia Attias en el Cantando 2024

Este lunes, comenzó el Cantando 2024 (América TV) y Agustín 'Cachete' Sierra fue el primer participante en romper el hielo en la pista. El actor abrió el certamen y cantó junto a su partenaire Marcia Rubido la canción de Trueno, Dance Crip.

Luego, el exigente jurado -compuesto por Milett Figueroa, Nacha Guevara, Flavio Mendoza y Marcelo Polino- le dio la devolución a Cachete y le reveló su puntaje.

Sin embargo, Polino antes de decirle qué le pareció su performance, le hizo una preguntita. "Antes de la devolución, me quiero sacar este expediente Polino que me quema en las manos, si me permiten, que me manda mi equipo que te pregunte si estás saliendo con Emilia Attias", disparó el periodista.

"Esto figura acá, esto es sagrado, esto es la biblia del Cantando", agregó Polino. "No, no salgo con Emilia Attias. No tengo nada que ver, más que amistad con ella, obvio", le respondió el actor.

"Acá en los expedientes figura eso, por ahora te creo", cerró Polino.