La dura teoría de Yanina Latorre sobre el escándalo entre Sabrina Rojas y Luciano Castro: "Pasó..."

En su programa radial de El Observador, Yanina comenzó diciendo: "Griselda anda mudita, viste que contesta: 'no, sí, no sé', se hace la boluda, igual contesta, porque otra se escapa de la cámara. Pero cada día que pasa te sube una más. Anoche (Sabrina) dijo 'él es un mujeriego' o 'un infiel serial, siempre desea lo que no tiene y ahora no me tiene a mí'".