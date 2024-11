La dura acusación de Sabrina Rojas sobre Griselda Siciliani cuando ella estaba embarazada de Luciano Castro

Porque a pesar de que Siciliani intentó ser políticamente correcta cuando la prensa le consultó por las declaraciones de Sabrina, lo cierto es que Sabrina subió la apuesta y tras mostrarse desde sus redes usando una remera de Luciano en la intimidad de su hogar, insinuando tal vez que sigue manteniendo contacto con su ex, más allá de las cuestiones relacionadas con sus hijos en común, ahora expuso la cuestionable actitud de Griselda con Luciano y ella muchos años atrás.

Así, este lunes por la noche en Pasó en América, el ciclo que conduce junto a Augusto Tartúfoli en América TV, Sabrina Rojas se cansó de las indirectas y soltó tremenda bomba.

Refiriéndose a Siciliani, la rubia aseguró que "del lado de ella había una obsesión. Cuando yo estaba casada, embarazada, ella mensaje, mensaje, mensaje. Entonces, bueno, nada. Después si pasó o no pasó algo, que supongo que sí, ya eso no lo sé". Al tiempo que disparó picante: "Pero, ¿viste? En la vida todo vuelve. Un día sos novio, otro día sos amante y a veces al revés, ¿viste? ¿Sabés por qué no suelto? Porque no me sueltan. Y lo que pasa en cuatro paredes es su palabra contra la mía".

Sabrina Rojas, Luciano Castro y Griselda Siciliani.JPG

El íntimo video de Sabrina Rojas con un directo guiño a Luciano Castro: "Tu vicio"

Sabrina Rojas compartió el domingo un sugerente video en sus historias de Instagram con lo que sería un aparente guiño directo a su ex pareja, Luciano Castro.

La actriz y conductora de Pasó en América se mostró relajada en su casa y compartió un video donde eligió la canción Tu vicio de Charly García y lució una musculosa que sería del galán.

El detalle de la prenda en cuestión fue detectado por la especialista en redes Juariu quien mostró una imagen del actor entrenando en el gimnasio a puro ejercicio de bíceps con mancuernas utilizando esa misma prenda.

"Es la misma remera y claramente es de él", reflejó la panelista con las imágenes en cuestión. Además, en la foto que subió Sabrina se puede ver que la musculosa le queda bastante holgada casi llegando a sus rodillas, lo que demostraría que no se trababa de una prenda de ella.

"En modo muy domingo", expresó en la selfie que acompañó con el clásico rockero de Charly. “Yo soy un vicio más, en tu vida soy un vicio más, ¿por qué no me dejas? Si es que soy tan solo un vicio, tu vicio”, dice la genial letra del tema.

Sabrina y Luciano se separaron en 2021 luego de 12 años juntos y dos hijos, Esperanza y Fausto. ¿Fue una indirecta para el actor la foto y canción?

