La emoción de Lizy Tagliani sobre su debut como conductora de La Peña de Morfi: "La prioridad será..."

Sobre los primeros ensayos con Leuco y todo el equipo, Tagliani aseguró que "fueron muy divertidos". "Diego es muy carismático y tiene un sentido del humor muy lindo, creo que un poco más ingenuo que yo, pero se lo nota buen compañero y alegre", destacó ansiosa y contando las horas para que llegue del domingo.

La peña de Morfi - presentación de prensa.jpg

Claro que también remarcó el gran profesionalismo del joven periodista que maneja a la perfección. Al tiempo que aclaró: "no es que yo no lo tenga. Pasa que yo voy a tener que racionar porque no es un programa para homenajearme a mí y mis gracias, sino un programa para hacer sentir bien a los invitados, destacar lo mejor de cada uno".

Fue así que Lizy Tagliani dejó en claro que en La Peña de Morfi "la prioridad será darle al invitado la importancia que se merece, como cuando alguien va a tu casa", para remarcar el espíritu del ciclo sigue siendo el de su creador.

Asimismo, tras revelar que para este primer programa contarán con las visitas de lujo de Los cuatro de Córdoba, Luck Ra, Luciano Pereyra, Nancy Dupláa, las Trillizas de Oro y La K'onga, Lizy confió que su sueño sería poder entrevistar a figuras como Susana Giménez, Mirtha Legrand o Gabriela Sabatini y recibir en el escenario de La Peña a todos los artistas nacionales que quieran pasar por ella, como Pimpinela, Valeria Lynch, Sandra Mihanovich, María Becerra o Tini Stoessel, entre otros.

Embed

Video entrevista: Juan Pablo Godino.

Lizy Tagliani y Diego Leuco abren las puertas de La Peña de Morfi

Este domingo 7 de abril a las 12 hs. vuelve La Peña de Morfi a Telefe, con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco. Toda la simpatía, el carisma y el talento de estas dos grandes figuras para el regreso del clásico de los domingos, que junto a Santiago Giorgini, Felicitas Pizarro y un gran equipo le pondrán música y buen gusto a los fines de semana.

La casa de la música reabre sus puertas para darle la bienvenida a los artistas más queridos, con shows en vivo y entrevistas inolvidables. En el primer programa, vienen a inaugurar La Peña invitados increíbles: Luck Ra, el artista del momento trae lo mejor del cuarteto; La K’onga junto a Nahuel Pennisi, para poner a todos a bailar; Luciano Pereyra, un amigo de la casa que regresa con sus grandes éxitos; y Los 4 de Córdoba, en un emotivo homenaje por sus 55 años de trayectoria. Además, una entrevista imperdible de la mano de Las Trillizas de Oro, y la visita de lujo de Nancy Dupláa.

Lizy Tagliani y Diego Leuco - La peña de morfi.png

Y este año por primera vez se suma El Stream de La Peña con Eleonora Pérez Caressi, Rodrigo Cascón y Mariale Mroue. En vivo en Streams Telefe por YouTube, Twitch, Instagram y TikTok, para vivir de cerca todo lo que sucede en La Peña, de la mano de expertos en música y gastronomía.

Una nueva temporada de La Peña de Morfi que promete mucha diversión para disfrutar en familia y con amigos. Además, las recetas más deliciosas de la mano de Santiago Georgini, y todo el humor con Pichu Straneo, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz para hacer del domingo una verdadera fiesta. El deporte con Ariel Rodríguez, y las canciones más lindas de la mano del trío Dos Más Uno.