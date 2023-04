La emoción de Pedro Alfonso al llevar por primera vez a sus hijos a la cancha de River: "Esas noches que..."

Embed

Fue con un triunfo del equipo millonario 4 a 2 frente a Sporting Cristal de Perú y el también padre de Filipa compartió con mucha emoción esa experiencia desde su cuenta de Instagram.

"Primera vez en el Monumental de Balta y Oli. De esas noches que quedan para siempre", reflejó en su posteo el actor, fanático del equipo de Núñez.

Pese al frío que empieza a llegar con el otoño, el actor aprovechó el buen presente del equipo que dirige Martín Demichelis, con varias victorias al hilo, para vivir con sus hijos el partido desde la platea.

Mirá las fotos.

La dura queja de Pedro Alfonso con Paula Chaves: "Me dijo que..."

En una entrevista con Implacables, El Nueve, Paula Chaves reveló que hay algo de su pareja, Pedro Alfonso, que logra exasperarla al máximo. El actor es muy estricto sobre las tablas y eso la pone muy nerviosa.

"¿Y cómo es trabajar con tu marido? ¿Se llevan bien? Porque también Carlos Paz es como que te apacigua un poco", le dijo el cronista del programa de Susana Roccasalvo.

Paula sorprendió con su respuesta. "Sí, no nos estaría pasando. La realidad es que nos estamos peleando bastante. Pero lo bueno es que sabemos pelear porque nos acostamos peleados pero nos levantamos ya amigados", sostuvo.

"¿Y por qué pelean?", retrucó el cronista. "Viste que Pedro tiene la fama de ser bastante intenso con el tema de las correcciones y yo tengo que reconocer que no tengo muchas pulgas. El otro día me dijo: 'Sos la actriz más complicada que me tocó tener'", detalló.