La escandalosa propuesta que recibió una modelo para participar en una fiesta de la Selección: "Todos infieles"

Acto seguido, la modelo afirmó que el sueldo era en moneda extranjera: "Sí, dólares". Castro Ruiz también explicó por qué rechazó el trabajo: "Claramente no fui, no me copa. Hubiese ido si me dejaban estar con el celular y aprovecho a hacer contenido y chusmearles todo, pero como te sacan el celular antes de entrar a la fiesta, pues todos infieles...".

"A mí también, no sé dónde chota sacan mi número", le escribió una colega modelo, quien recibió la misma oferta.

carmela ruiz castro ig1.jpg

carmela ruis castro ig 2.jpg

El contundente gesto de Tini Stoessel con Rodrigo de Paul tras su misterioso saludo en Brasil

En los últimos días, se instalaron rumores de reconciliación entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. Es que, luego del partido de la Selección argentina en Brasil, él le mandó un saludo “a una persona muy especial” y surgieron todo tipo de versiones.

Y ahora se conoció que la cantante empezó a seguir al futbolista en Instagram y él también lo hizo con ella. “Ahora se siguen”, mostró Pochi, la influencer de Gossipeame, junto a una captura de pantalla que comprueba el acercamiento entre De Paul y Stoessel.

Por esos dos indicios, en las redes sociales empezaron a especular que Tini y Rodrigo habrían vuelto a darle una oportunidad al amor.

Como si fuera poco, días atrás, ambos compartieron en sus cuentas oficiales sus cambios de look y dejaron ver otra peculiar coincidencia: los dos se tiñeron de platinado.