La ex de José Sosa volvió a disparar contra Camila Homs y le quemó un mega anuncio

Camila Homs y José Sosa.jpg

“Lo del divorcio es sumamente importante para mí porque me enteré que se casan. ¿Puede ser?”, deslizó Carolina al tiempo que agregó: “Me alegra un montón. Entonces con más razón quiero que se haga el divorcio de una vez por todas”.

Asimismo remarcó: “Entre todas las cosas, me enteré que se van a vivir juntos. Que ya alquilaron una casa. Que van a compartir las familias, digamos. Van a hacer una unión de las familias”, y acto seguido aseguró que Camila Homs está embarazada.

ex de José Sosa sobre posible embarazo de Camila Homs - captura Socios del espectáculo.jpg

Consultada por el notero precisamente sobre ese rumor, la ex de Sosa reveló: "Me lo contaron mis hijas. Me dijeron que el papá les preguntó si estarían contentas con un bebé en camino. Así que para mí está embarazadísima. Porque el padre les dijo eso, se van a vivir juntos, dejó el Bailando y se casan".

Por último, y como para reafirmar su teoría, Carolina Alurralde aseguró que se trata de "una cadena de cosas que certifican que está embarazada”, mientras dejó bien en claro que lo único que pretendes es poder divorciase y ser feliz.

Embed

Aseguran que Camila Homs y José Sosa están cada vez más cerca del casamiento: los motivos

En el mes de noviembre pasado, Camila Homs y José Sosa asistieron juntos a una boda y distintos detalles despertaron fuertes rumores acerca de planes de casamiento.

Ambos comenzaron su historia de amor este año y al parecer todo fluye mejor que nunca. Lo cierto, es que, tras el evento, el futbolista compartió en sus redes las postales junto a la modelo, y fue ahí donde todos notaron ciertas cuestiones que no pasaron desaparecidas.

“Noche mágica con ella. Diosa y única. Que mujer sos por Dios”, escribió Sosa en la descripción del posteo y ella, más enamorada que nunca comentó: "Amor de mi vida".

Cami Homs José Sosa casamiento

Además, la modelo publicó en sus historias una imagen donde se ven las manos de ambos, y se puede observar un precioso anillo en el dedo de ella. “¿Será que se viene la de ellos también? Habrá habido propuesta? Me encantaría!!!”, escribió Pochi de @gossipeame en su cuenta.

Y como si eso fuera poco, resaltó las palabras del hermano de José, quién dejó un polémico comentario en el posteo del futbolista. "Hermanito seguís vos", le escribió.