La ex de Roberto Castillo apareció amordazada en televisión y causó temor: el motivo

Y si bien el letrado cumple rigurosamente depositando los 3 millones de pesos que reguló provisoriamente el Juez que interviene en la causa iniciada por su expareja, lo cierto es que Vera Fontana continuó su arremetida vía redes, como lo fue la publicación de un paquete de pañales dando a entender que su ex no estaría cumpliendo con la manutención de las menores.

Roberto Castillo, Daniela Vera Fontana con sus hijas Olivia y Helena.jpeg

Así las cosas, este jueves Vera Fontana montó todo un acting apareciendo amordazada en Socios del espectáculo (El Trece) para hacer saber a todos que en las últimas horas recibió una medida cautelar que le prohíbe nombrar, mencionar o mostrar imágenes de su expareja.

Así, Rorigo Lussich leyó la notificación de la medida cautelar y remarcó que: "Se aplicará una multa de 1 millón de pesos por cada mención o publicación que se haga sobre Castillo o las nenas", antes de comenzar la entrevista con la arquitecta.

"Me genera mucha angustia, tristeza. No podría decir nada que no fuera más que la verdad. No sé por qué me hace esto. Yo no me meto con nadie, no tengo la capacidad de dañar a nadie, sólo exijo lo que le corresponde a mis hijas. Nada más", aseguró entonces la ex de Roberto Castillo, quien igualmente siguió reclamando lo que considera le corresponde.

Daniela Vera Fontana amordazada.jpg

Roberto Castillo reveló el trasfondo de la embestida de su ex por su relación con Cinthia Fernández

Si bien la relación de pareja con la madre de sus hijas Olivia y Helena ya estaba terminada, luego de que el famoso abogado Roberto Castillo confirmase su flamante relación sentimental con Cinthia Fernández, Daniela Vera Fontana comenzó un derrotero mediático sumado a su demanda judicial para resolver el tema de alimentos de las nenas de 3 y 1 año de edad.

Así, luego de la reciente chicana de la arquitecta al exponer en sus redes el paquete de pañales que el letrado compró para la menor de las nenas, dando a entender que no cumple con sus obligaciones, Primicias Ya habló en exclusiva con Roberto Castillo quien, angustiado, detalló la realidad de la situación actual.

Roberto Castillo.PNG

"A raíz de la demanda que Daniela interpuso pidiendo una cuota alimentaria para mis hijas, la Justicia reguló provisoriamente 2 millones de pesos en concepto de alimentos, más la prepaga -400 mil pesos-, más el colegio -500 mil pesos-, por lo que mensualmente le giro 3 millones de pesos", explicó de entrada Castillo asegurando que no tiene intenciones de confrontar públicamente con la mujer que fue su compañera y es la madre de dos de sus tres amores (Pilar es su hija más grande, de una anterior relación).

Al tiempo que confió que cuando ve a sus hijas, si ellas le piden algo como fue el caso de los pañales, en ningún momento ha dudado en proporcionárselos a pesar de los 3 millones mensuales que religiosamente deposita en una cuenta bancaria que abrió exclusivamente para que a sus hijas no les falte nada.

Reclamo de Daniela Vera Fontana a Roberto Castillo.jpeg

Sucede que la arquitecta, más allá de ejercer su profesión -como la reciente reforma del negocio de Gladys La Bomba Tucumana que llevó adelante y de las granjas del negocio familiar en las que trabaja a diario- generando sus propios ingresos, le habría solicitado a Castillo la suma mensual de 10 millones de pesos para la manutención de las dos menores; cifra que traducida en alimentos equivaldría a unos 240 kilos de salmón por mes, por ejemplo.

Asimismo, y mientras Vera Fontana continúa su avanzada mediática en contra del abogado, Roberto Castillo ya solicitó a la Justicia poder tener a sus hijas aunque sea una noche por semana en su casa, dado que hasta ahora sólo puede compartir con ellas algunos ratos, siempre durante el día.