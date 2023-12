La exabogada de Fabián Cubero le pidió disculpas a Nicole Neumann y criticó a Poroto: "Tanta información fea"

Rosenstein había calificado a la modelo de mala madre y fue denunciada por injurias. “En la audiencia le pedí disculpas de corazón, porque me siento muy avergonzada de haber hablado de alguien que no conozco, y que cuando la vi es una dama realmente. Yo le agradezco que me haya disculpado en ese momento”, contó. “Me disculpo y retracto de todas las formas posibles con ella”, remarcó.

Por otro lado, reveló que "recibí llamados a mi teléfono particular diciendo que era una basura por haberla maltratado. ¿de dónde sacaron mi número? No lo sé...”. Y agregó: “No tendría que haberlo dicho. Escuchaba todo el tiempo que me llegaban mensajes, videos y cosas, en un momento me saltó la térmica”.

Más adelante, Anamá Ferreira le preguntó a la abogada por Cubero, luego de que el exfutbolista lanzara fuertes declaraciones al aire: “De algún modo hubo una situación en el juzgado que llevaba denuncias y nuevas denuncias, y hay cosas que no corresponden charlar acá”.

“La inducción está dada porque cuando uno recibe, recibe y recibe tanta información tan fea, en un momento dice ‘yo soy un paladín que tiene que salvar a la niña. Y no’”, dijo sobre Cubero.

El desmedido antojo de Nicole Neumann en medio de su luna de miel con Manu Urcera

Nicole Neumann y Manu Urcera pasan por su momento más feliz después de la gran fiesta de casamiento en Exaltación de la Cruz, confirmar que esperan su primer bebé juntos, y partir al exterior por su luna de miel.

Lo cierto es que tras ir compartiendo las primeras postales de la pancita de la modelo en la arena y las distintas actividades que realizan, Nicole mostró cuál es su máximo antojo de embarazada.

La madre de Allegra, Indiana y Sienna utilizó sus historias de Instagram para contar que no puede de tomar helado. "No puedo parar", indicó en una foto donde se la ve tomando un helado y en compañía de su marido.

Y en otra postal, con el postre en primer plano, reflejó: "Pinkmood". Cabe recordar que Neumann se encuentra transitando el tercer mes de gestación de su bebé, el primero con el piloto de carreras, con quien comenzó el romance a principios de 2021.