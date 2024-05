El video de la desoladora reacción de Furia en Gran Hermano tras el frío saludo de Mauro

Así, ya pasada la medianoche y tras ver a casi todos sus excompañeros a través de la pantalla del televisor del living de la casa, la desoladora reacción de Furia ante el mensaje de Mauro se llevó todas las miradas.

La casa mira el saludo de Mauro Dalessio - captura GH2023.jpg

“Disfruten de estar adentro, es algo increíble. Yo estoy acá, me quería quedar, pero fue así”, fueron las primeras palabras de Dalessio. Al tiempo que concluyó advirtiéndoles “Acuérdense siempre: mente, corazón y adaptación, como dice Santi. Y les agradezco un montón por haberme querido conocer y darme la oportunidad de mostrarme. Un saludo y beso enorme a todos”.

Inmediatamente, las cámaras del reality enfocaron a Furia quien intentó mantenerse intacta pero no logró disimular su desilusión y tristeza al no recibir ni una palabra dirigida puntualmente a ella. Así, ante el aplauso de sus compañeros Scaglione se quedó inmóvil para ver el siguiente video de Licha.

El picante video que Mauro hizo para sus compañeros donde le hablaba a Furia y que Gran Hermano no emitió

Tras la emisión de Gran Hermano 2023 (Telefe) en la que Santiago del Moro le mostró a los 8 participantes que quedan en la casa los saludos de sus excompañeros con simpáticos, pero también picantes mensajes para los jugadores, Mauro Dalessio hizo un contundente descargo al ver que la producción no emitió el video en el que le hablaba directamente a Furia.

“Vi que pasaron mi saludo a lo último, pero fue el general. Hice uno personalizado para un par de jugadores y no lo pasaron. Es así, qué va a ser”, dijo Mauro en el video que compartió por unos minutos en sus Instagram Stories y luego borró.

MAuro Dalessio - Este era el saludo para cada uno además del general que mostraron - captura IG.jpg

“Era un mensaje para Bauti, para Flor, que le decía que la quiero mucho, para Darío que lo banco un montón”, sumó el joven musculoso que mantuvo una polémica relación sentimental con Juliana Scaglione que terminó de la peor manera.

En tanto, sobre el final de su descargo agregó una contundente aclaración indirectamente destinada a Furia. “Y decía que no me esperen afuera, que yo no estoy esperando a nadie, que estoy soltero. Pero no lo pasaron”, concluyó cien por ciento picante.