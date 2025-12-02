La explosiva revelación de Wanda Nara sobre el intento de conquista de Sebastián Yatra: qué regalo le hizo

Ante aquella revelación, Germán Martitegui no pudo más que deslizar atónito que "ella (Wanda) va diez pasos adelante". Fue allí que la conductora se explayó pícara: "Me llamó en el pasado. Me mandó un collar y después no nos pudimos ver. Maxi sabe…", mientras buscó la complicidad de su primer exmarido y también participante del reality gastronómico.

"Hubo un beboteo. Hubo también collar…", confirmó entonces López y mientras Evangelina acotaba sorprendida: "Mirá de lo que nos venimos a enterar", Wanda Nara confirmó que "Fue en un viaje a Brasil".

wanda-nara-y-sebastian-yatra con Maxi López - captura MasterChef Celebrity

La noche del lunes en MasterChef Celebrity (Telefe) volvió a cargarse de tensión, humor y un toque de picardía cuando Wanda Nara lanzó un comentario que puso a Evangelina Anderson en el centro de todas las miradas. La conductora deslizó una frase que dejó flotando la posibilidad de un supuesto acercamiento sentimental entre la participante y Ian Lucas, justo en una gala que ya venía recargada por la visita estelar de Sebastián Yatra, quien aportó su carisma y provocó más de un revuelo entre los concursantes.

El episodio tomó forma cuando Evangelina se acercó a presentar su preparación y Wanda, con esa mezcla de simpatía y doble sentido que suele usar en el programa, la interceptó con una observación que descolocó a todos. Con una sonrisa cómplice, soltó: "Hoy no la juzguen, porque cocinar con Yatra adelante no es tan fácil". La frase encendió la atención del estudio y abrió la puerta a una serie de cruces divertidos.

Acto seguido, Wanda redobló la apuesta y sumó a la charla un dato inesperado: "Maxi estuvo hablando de vos con Yatra. Quiso presentar algo", dijo, alimentando aún más la intriga. Anderson, lejos de quedarse callada, se defendió con una respuesta que dejó espacio para múltiples interpretaciones: "Que esté soltera no significa que esté disponible".

En ese clima de bromas y sugerencias, Germán Martitegui decidió intervenir. Sin vueltas, le preguntó: "Si te llama Yatra hoy, ¿no salís?". La modelo respondió firme y sin titubeos: "Le digo que no". Pero la conductora no dejó pasar la oportunidad y, con tono pícaro, deslizó: "Parece que está ocupada".

Evangelina, algo más seria frente al ida y vuelta que se había generado, buscó despejar cualquier malentendido y aseguró: "No estoy ocupada, no". Más tarde, en su testimonio individual, terminó de expresar lo que le generaba toda esa situación mediática: "Me quieren hacer gancho con gente que ni siquiera saben si da".

Con ese cierre, quedó claro que la participante no está dispuesta a alimentar rumores que —según dejó entrever— le resultan incómodos y sin sustento, aunque la gala, una vez más, logró instalar el tema en la conversación del público.