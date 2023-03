La feroz crítica de Eliana Guercio a la implementación de baños mixtos en los colegios

"Yo no quiero que mi hija vaya al baño con otro chico, con un varón y que se sienta expuesta a que pueda pasar cualquier cosa. No, la verdad que no. No somos una sociedad que esté preparada”, comenzó.

“No tenemos la educación y lo estamos viendo todos los días. No es una cuestión de clases, ni siquiera. No es de ricos o pobres, no hay educación en ninguno de los extractos sociales. Lo vemos todos los días con la falta de respeto a la autoridad”, sumó la mamá de Jazmín, Chloe, Meghan y Gael, los hijos que tiene con Sergio "Chiquito" Romero.

“Me parece una medida que tendría que tomarla junto con los padres, ¿no? Habría que pedir el consenso de los padres porque son ellos quienes dejan en manos de las autoridades del colegio. Yo tengo tres niñas y a mí no me gustaría”, cerró la panelista del ciclo que conduce Nicolás Magaldi por las mañanas de América.

El desgarrador llanto de Eliana Guercio tras enterarse en vivo de la muerte de la policía baleada en Retiro

Maribel Salazar, una oficial de Policía de la Ciudad, murió este martes tras recibir dos disparos en un tiroteo en la estación de subte de Retiro.

Nicolás Magaldi dio la noticia al aire en EPA Verano (América TV) y no pudo contener la indignación: "Eso es algo que es increíble. Lamentablemente, asesinaron a esta policía. ¡Nos parte el alma!".

En ese momento, Eliana Guercio quebró en llanto y estaba sin palabras. "Te desarma esto. No sabemos si salís con el auto o a andar en bicicleta y te c... de un tiro", agregó el conductor.

Magaldi fue contundente al dar su mirada sobre el caso. "Esta mujer que va a laburar, que tiene dos hijos, que se va a arriesgar y a poner el pellejo con lo que tiene y con las limitaciones que tiene un efectivo. Esto te parte el alma. Te acaban de matar a una policía así, a sangre fría, en una discusión a trompadas en el subte”, concluyó.