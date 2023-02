La filosa chicana de Cristian U a Juariu en el debate de Gran Hermano 2022: "Parecés Viviana Colmenero que..."

Debate Gran Hermano 2022 - cruce Cristian U Juariu.jpg

Así, mientras Cristian defendía a capa y espada su postura en un claro intento por desautorizar a Juariu, la influencer le hizo frente. “Le estoy explicando, porque no entiende por qué estoy sentada en esta silla” disparó la influencer tucumana, pero el ex hermanito le disparó con munición gruesa.

"Y vos parecés [Viviana] Colmenero, que está criticando sin hacer nada... ¡Escuchá! Yo lo que te digo, los que estuvimos adentro lo vemos distinto a los que estuvieron afuera...el que lo vivió sabe cómo es", soltó Urrizaga imponiéndose con su vozarrón .

En ese momento, Robertito Funes Ugarte se acercó a Vicky para calmar los ánimos. Pero ella soltó furiosa: “No me voy a comer la chicana de Cristian U” por el evidente ninguneo, pero su compañero subió la apuesta y volvió a dispararle con todo al asegurar “Y yo no me puedo comer la chicana de alguien que revisa redes sociales", mientras el conductor pedía paz.

Embed

El picante cruce entre Viviana Colmenero y Cristian U en LAM

A comienzos de enero en LAM, Ángel de Brito recibió a uno de los jugadores históricos de Gran Hermano, Cristian U, quien se consagró en el reality en 2011.

En el piso del ciclo de América TV, el estratega protagonizó un feroz cruce con una angelita, que también marcó un antes y un después en la historia del formato internacional, Viviana Colmenero.

"¿Vos no lo odiabas a Cristian U.?", le preguntó el conductor a la panelista. "Yo odio a nadie. Él a mí me subestimó", aseguró la integrante interina de LAM. "No la conozco. Y nunca la vi en mi vida", acotó el ex GH.

gran hermano 2022 cristian u.jpg

"Me nombraste un par de veces con nombre y apellido en los debates de los viernes", remarcó Colmenero. "¿Terminaste? ¿Puedo responder? Cuando se habló de todos los ganadores de Gran Hermano, hablamos de todos, de los estrategas, de los que llegaron a la final por el voto lástima. Ahí, cuando yo hablé del voto lástima, ella se subió a mi barco porque no te había hablado nunca", le contestó Cristian.

"¿En qué categoría la clasificaste a ella?", indagó Ángel. "¡No dije su nombre!", insistió el invitado. "¿Ella ganó por estratega o por voto lástima?", continuó el conductor. "Ella ganó por el voto lástima", decretó Cristian. "Vos estás subestimando mi juego. Decís que yo no hice nada", retrucó Colmenero, indignada.

La angelita sostuvo que Cristian menospreció su rol como estratega. "Me parece que no podes ver más allá de mi historia de vida", cerró.