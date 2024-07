La firme opinión de Bautista, el ganador de Gran Hermano, sobre Furia y su desvinculación de Telefe: "No me sorprende que..."

Luego señaló: "Y una vez estando acá afuera yo no sé qué hizo ella, desde que salí hasta ahora estoy bastante concentrado en lo mío y no he visto casi nada. No tengo ni idea lo que ha pasado con Furia, pero tampoco me sorprende que haya tenido algunos cruces con la producción".

Por otro lado, sobre cómo seguirá su vinculo con Telefe a diferencia de Furia, Bauti dijo: "En un tema que aún no lo toqué, mi relación con Telefe está todo bien y sigo haciendo los programas de Telefe y ellos son flexibles. Veremos cómo seguimos trabajando juntos de ahora en más".

Embed

Se supo por qué Furia de Gran Hermano se desvinculó de Telefe: así habría sido la tensa charla entre las partes

Después de Laura Ubfal contara en Intrusos, América Tv, que Juliana Furia Scaglione y Telefe habían rescindido el contrato de la ex Gran Hermano con el canal de mutuo acuerdo, horas después Pepe Ochoa detalló en LAM cómo habría sido la tensa charla entre las partes antes de la desvinculación.

“Me escribe alguien de Telefe. Después de lo que pasó en el último episodio de Gran Hermano 2023, donde Furia gana un premio y se lo entrega a Santiago del Moro, las altas esferas de Telefe se indignan”, confió de entrada el panelista.

E inmediatamente agregó: “Furia rechaza el premio, se lo da a Del Moro y lo deja pagando. El post de eso fue una reunión entre Furia y tres personas de Telefe donde le dijeron, ‘te mandás una más y vas a estar afuera de Telefe’. Y la verdad que ella estaba entre ceja y ceja con respecto a cómo se iba moviendo”.

Pero lo que habría sido el detonante para que Furia terminase fuera del canal fue un reciente episodio. “Lo que molestó en Telefe es que Furia, cuando fue al streaming de Alex Caniggia el lunes pasado, no pidió permiso, y además cobró una participación de ahí, la cual la producción no estaba enterada. Entonces, lo que molestó es que ella tome una decisión por sobre el canal, que no le pregunte ni le consulte a nadie, se siente en el streaming y despotrique contra toda la producción, contra Telefe, etc.”, explicó Ochoa.

Fue allí que completó la información, detallando que “a raíz de eso, la llamaron y la convocaron a una reunión y le dijeron, básicamente ‘te vas’. Lo que me cuentan acá es que por lo único que la quieren tener enganchada es para tener la posibilidad de que entre a Gran Hermano Chile, que todavía no es una opción, pero están muy interesados desde Endemol, que ella participe un tiempo. Entonces, para poder cubrirse, contractualmente la tendrían enganchada, como en el desarrollo del reality. Pero, para todo lo demás, quedaría liberada para que ella haga su vida”.