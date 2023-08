La foto del nuevo e impactante tatuaje de Marcelo Tinelli que abarca todo su pecho

"Gracias querida Salome por este hermoso tatuaje que me hiciste sobre mi pecho y mu cuello. Sos una crack total", expresó el conductor y gerente artístico de América Tv en la foto donde se ve el diseño estilo oriental en su pecho.

El conductor siguió así el mismo estilo de tatuaje japonés que ya tiene en sus brazos (con ambas mangas completas) y en su espalda.

Luego de unas horas de soportar la sesión del tattoo en blanco y negro, Marcelo Tinelli compartió feliz cómo quedó el diseño que le abarca todo el frente de su pecho.

En la imagen el conductor posó sonriente con la artista que lo tatuó y le agradeció la obra. Tinelli ultima detalles para regresar con todo a la televisión.

¡Qué aguante!

marcelo tinelli.jpg

Coki Ramírez tras su fogoso reencuentro con Marcelo Tinelli: "Me dijo al oído cosas tremendas"

En la noche del martes, se llevó a cabo en el Hipódromo de Palermo la presentación de Bailando 2023 en el que las 28 parejas que competirán posaron para la foto oficial del ciclo que se verá este año en América TV, entre ellas Coki Ramírez, que se reencontró con Marcelo Tinelli, tras varios años sin verse.

Coki participó por última vez en el certamen en 2011, donde el conductor explotó su soltería jugando a la seducción con la cordobesa, generando muchos rumores de romance, aunque nunca se confirmó la relación.

La cantante, que terminó hace poco una relación con el empresario frigorífico Mariano Grimaldi, aceptó, y de esta manera se produjo el reencuentro en el Hipódromo de Palermo, donde ambos recrearon una de las previas de aquel entonces.

Coki le dio de comer una frutilla en la boca a Marcelo, con la esperanza de revivir la llama una vez que llegue su participación en el certamen que comenzará muy pronto en el canal del cubito.

Tras ese reencuentro, Coki habló en exclusivo con PrimiciasYa y confesó que "Marcelo me dijo al oído cosas tremendas, me dejó sorprendida".

"Estoy feliz de volver al Bailando, acabo de saludar a Marcelo después de 13 años y estoy muy agradecida porque han sido muchos años de trabajo como cantante y volver a la pista, que me de esta oportunidad de volver a reencontrarme con el público desde otro lado va a ser maravilloso", confesó la artista.

Luego detalló: "Tener a Marcelo al lado es súper fuerte porque es un tipo carismático, le da laburo a tanta gente y siempre es fantástico encontrartelo. Me encanta. Yo estoy con una energía súper linda y él también. Será un año fantástico para este programa".

"Me sorprendió mucho con las cosas que me dijo al oído, esta vez él me dijo secretos a mí. Me quedé helada. Lo que se viene será tremendo, me dijo cosas peores a las que yo les decía. Será una locura todo", cerró Coki Ramírez.